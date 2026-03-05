 Aller au contenu
Arts et spectacles
Le rappeur américain persona non grata

Kanye West: un concert à Marseille qui sème la controverse

par 98.5

0:00
5:10

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mars 2026 06:34

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Kanye West: un concert à Marseille qui sème la controverse
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Le passage prévu du rappeur américain Kanye West au Stade Vélodrome le 11 juin prochain suscite une vive opposition de la part des autorités locales et de la communauté juive.

Malgré une annonce en grande pompe, le malaise est profond à Marseille, où le maire a déjà exprimé son refus de voir la ville devenir une «vitrine pour la haine».

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, jeudi, à Lagacé le matin.

Cette levée de boucliers fait suite aux multiples dérapages de l'artiste.

Autres sujets abordés

  • Pink à l'animation du talk-show de Kelly Clarkson cette semaine;
  • Le retour de Xavier Dolan.

Vous aimerez aussi

Les astuces pour obtenir des billets pour Sting à Montréal
Lagacé le matin
Les astuces pour obtenir des billets pour Sting à Montréal
0:00
5:39
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
Le Québec maintenant
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
0:00
10:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Cyberviolence: QS propose un «guichet unique» pour protéger les victimes
Rattrapage
Politique québécoise
Cyberviolence: QS propose un «guichet unique» pour protéger les victimes
Comment faire face à l'anxiété liée à l'actualité internationale?
Rattrapage
Stress
Comment faire face à l'anxiété liée à l'actualité internationale?
Mark Carney et les libéraux dominent les intentions de vote
Rattrapage
Ottawa
Mark Carney et les libéraux dominent les intentions de vote
Coincés au Moyen-Orient: «Ne dépendez pas du Canada», prévient Ottawa
Rattrapage
Crise aérienne
Coincés au Moyen-Orient: «Ne dépendez pas du Canada», prévient Ottawa
«C'est le masque qu'on doit porter parce qu'on est une personnalité publique»
Rattrapage
Ce qui est difficile en politique
«C'est le masque qu'on doit porter parce qu'on est une personnalité publique»
Achat ou location: l’immobilier est-il vraiment le meilleur investissement?
Rattrapage
Une maison, c'est une dépense
Achat ou location: l’immobilier est-il vraiment le meilleur investissement?
Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence
Rattrapage
Politique québécoise
Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence
Sécurité et IA: OpenAI s'engage à collaborer avec la GRC
Rattrapage
Tuerie de Tumbler Ridge
Sécurité et IA: OpenAI s'engage à collaborer avec la GRC
F1: Lance Stroll au cœur d’un cauchemar technologique chez Aston Martin
Rattrapage
Vibrations dangereuses
F1: Lance Stroll au cœur d’un cauchemar technologique chez Aston Martin
Spécial «Tour de ville» | L'énigme du jeudi 5 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Tour de ville» | L'énigme du jeudi 5 mars
Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne
Rattrapage
Conflit entre l'Iran, Ies États-Unis et Israël
Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne
Un ex-enquêteur de la SQ coupable d'avoir léché la botte d'une inconnue
Rattrapage
Faits divers
Un ex-enquêteur de la SQ coupable d'avoir léché la botte d'une inconnue
Marché des transactions: «Présentement, les vendeurs font des affaires d'or»
Rattrapage
LNH
Marché des transactions: «Présentement, les vendeurs font des affaires d'or»
Sophie Grégoire Trudeau se confie sur le célibat à 50 ans
Rattrapage
Elle prône la rébellion par la sagesse
Sophie Grégoire Trudeau se confie sur le célibat à 50 ans