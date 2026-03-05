Le rappeur américain persona non grata

Le passage prévu du rappeur américain Kanye West au Stade Vélodrome le 11 juin prochain suscite une vive opposition de la part des autorités locales et de la communauté juive.

Malgré une annonce en grande pompe, le malaise est profond à Marseille, où le maire a déjà exprimé son refus de voir la ville devenir une «vitrine pour la haine».

Cette levée de boucliers fait suite aux multiples dérapages de l'artiste.

