Le chroniqueur Dimitri Soudas analyse un nouveau sondage dévastateur pour les conservateurs de Pierre Poilievre: les libéraux de Mark Carney trônent à 49 % des intentions de vote chez les électeurs décidés, contre seulement 35 % pour le Parti conservateur.

Cette avance de 14 points place le Parti libéral dans une position de force telle qu'une majorité écrasante semble à portée de main, tandis que les conservateurs risqueraient de perdre au moins 30 circonscriptions rien qu'en Ontario.

