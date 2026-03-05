 Aller au contenu
Politique fédérale
Ottawa

Mark Carney et les libéraux dominent les intentions de vote

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mars 2026 08:16

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Mark Carney et les libéraux dominent les intentions de vote
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le chroniqueur Dimitri Soudas analyse un nouveau sondage dévastateur pour les conservateurs de Pierre Poilievre: les libéraux de Mark Carney trônent à 49 % des intentions de vote chez les électeurs décidés, contre seulement 35 % pour le Parti conservateur.

Cette avance de 14 points place le Parti libéral dans une position de force telle qu'une majorité écrasante semble à portée de main, tandis que les conservateurs risqueraient de perdre au moins 30 circonscriptions rien qu'en Ontario.

Écoutez le chroniqueur spécialisé en politique fédérale Dimitri Soudas analyser la domination de Mark Carney, jeudi matin, à Lagacé le matin.

«Mark Carney, c'est lui qui bénéficie d'un capital politique réel. Il a un taux d'approbation de 61% des Canadiens qui l'approuvent. Imagine là, François Legault rêve de ce type de chiffres.»

Dimitri Soudas

Selon l'analyste, bien que les chiffres soient mirobolants, le défi pour Mark Carney sera de déclencher des élections sans paraître «obsédé par le pouvoir». 

