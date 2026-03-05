Politique québécoise

À l'approche du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, Québec solidaire (QS) réclame la création d'un service d'intervention rapide pour soutenir les victimes de cyberviolence et de cyberintimidation.

S'inspirant d'un modèle néo-zélandais, la cheffe parlementaire de QS, Ruba Ghazal, souhaite offrir une alternative simple et humaine au processus policier, souvent perçu comme lourd et intimidant pour ceux qui subissent des vagues de haine en ligne.

