Politique provinciale
Politique québécoise

Cyberviolence: QS propose un «guichet unique» pour protéger les victimes

Ruba Ghazal / La Presse Canadienne

À l'approche du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, Québec solidaire (QS) réclame la création d'un service d'intervention rapide pour soutenir les victimes de cyberviolence et de cyberintimidation.

S'inspirant d'un modèle néo-zélandais, la cheffe parlementaire de QS, Ruba Ghazal, souhaite offrir une alternative simple et humaine au processus policier, souvent perçu comme lourd et intimidant pour ceux qui subissent des vagues de haine en ligne.

Écoutez Ruba Ghazal faire le point sur cette proposition, jeudi, à l'émission de Patrick Lagacé.

«L'objectif, c'est que le comportement de cyberintimidation cesse. C'est simple, c'est rapide, on est en mode action.»

Ruba Ghazal

La députée a elle-même témoigné de la violence des messages qu'elle reçoit, illustrant l'urgence d'agir pour que les femmes et les jeunes ne soient plus réduits au silence par la haine numérique.

