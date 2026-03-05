 Aller au contenu
Sports
Vibrations dangereuses

F1: Lance Stroll au cœur d’un cauchemar technologique chez Aston Martin

par 98.5

0:00
5:40

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mars 2026 06:53

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
F1: Lance Stroll au cœur d’un cauchemar technologique chez Aston Martin
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

À l'aube du premier Grand Prix de la saison en Australie, rien ne va plus pour Lance Stroll et l'écurie Aston Martin.

Jean-Michel Bourque souligne un problème majeur de vibrations moteur rendant la monoplace pratiquement «inconduisible».

Ces secousses intenses, comparées par le pilote québécois à une «chaise électrique», font craindre des dommages permanents au système nerveux.

Parallèlement, le chroniqueur salue les performances historiques du jeune défenseur Bryce Pickford dans la WHL, qui affiche une fiche exceptionnelle de 41 buts en 49 matchs.

Enfin, le point est fait sur l’ambiance de stress au sein de l'équipe des Canadiens à l’approche de la date limite des transactions.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, jeudi à Lagacé le matin avec Catherine Brisson. 

Vous aimerez aussi

Une croissance de 22 % de la valorisation des franchises MLS
Les amateurs de sports
Une croissance de 22 % de la valorisation des franchises MLS
0:00
8:45
L'état-major des Canadiens peut-il reconsidérer l'évaluation de son club?
Les amateurs de sports
L'état-major des Canadiens peut-il reconsidérer l'évaluation de son club?
0:00
4:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Cyberviolence: QS propose un «guichet unique» pour protéger les victimes
Rattrapage
Politique québécoise
Cyberviolence: QS propose un «guichet unique» pour protéger les victimes
Comment faire face à l'anxiété liée à l'actualité internationale?
Rattrapage
Stress
Comment faire face à l'anxiété liée à l'actualité internationale?
Mark Carney et les libéraux dominent les intentions de vote
Rattrapage
Ottawa
Mark Carney et les libéraux dominent les intentions de vote
Coincés au Moyen-Orient: «Ne dépendez pas du Canada», prévient Ottawa
Rattrapage
Crise aérienne
Coincés au Moyen-Orient: «Ne dépendez pas du Canada», prévient Ottawa
«C'est le masque qu'on doit porter parce qu'on est une personnalité publique»
Rattrapage
Ce qui est difficile en politique
«C'est le masque qu'on doit porter parce qu'on est une personnalité publique»
Achat ou location: l’immobilier est-il vraiment le meilleur investissement?
Rattrapage
Une maison, c'est une dépense
Achat ou location: l’immobilier est-il vraiment le meilleur investissement?
Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence
Rattrapage
Politique québécoise
Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence
Sécurité et IA: OpenAI s'engage à collaborer avec la GRC
Rattrapage
Tuerie de Tumbler Ridge
Sécurité et IA: OpenAI s'engage à collaborer avec la GRC
Spécial «Tour de ville» | L'énigme du jeudi 5 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Tour de ville» | L'énigme du jeudi 5 mars
Kanye West: un concert à Marseille qui sème la controverse
Rattrapage
Le rappeur américain persona non grata
Kanye West: un concert à Marseille qui sème la controverse
Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne
Rattrapage
Conflit entre l'Iran, Ies États-Unis et Israël
Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne
Un ex-enquêteur de la SQ coupable d'avoir léché la botte d'une inconnue
Rattrapage
Faits divers
Un ex-enquêteur de la SQ coupable d'avoir léché la botte d'une inconnue
Marché des transactions: «Présentement, les vendeurs font des affaires d'or»
Rattrapage
LNH
Marché des transactions: «Présentement, les vendeurs font des affaires d'or»
Sophie Grégoire Trudeau se confie sur le célibat à 50 ans
Rattrapage
Elle prône la rébellion par la sagesse
Sophie Grégoire Trudeau se confie sur le célibat à 50 ans