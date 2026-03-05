Vibrations dangereuses

À l'aube du premier Grand Prix de la saison en Australie, rien ne va plus pour Lance Stroll et l'écurie Aston Martin.

Jean-Michel Bourque souligne un problème majeur de vibrations moteur rendant la monoplace pratiquement «inconduisible».

Ces secousses intenses, comparées par le pilote québécois à une «chaise électrique», font craindre des dommages permanents au système nerveux.

Parallèlement, le chroniqueur salue les performances historiques du jeune défenseur Bryce Pickford dans la WHL, qui affiche une fiche exceptionnelle de 41 buts en 49 matchs.

Enfin, le point est fait sur l’ambiance de stress au sein de l'équipe des Canadiens à l’approche de la date limite des transactions.

