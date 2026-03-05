À la suite de la tragédie de Tumbler Ridge, où la tireuse aurait eu des échanges troublants avec ChatGPT avant de passer à l'acte, OpenAI s'engage à renforcer ses protocoles de sécurité.

Lors d'une rencontre avec le ministre responsable de l'intelligence artificielle, Evan Solomon, le président d'OpenAI, Sam Altman, a promis que tout incident lié au Canada serait désormais signalé directement à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Cette nouvelle unité de liaison vise à assurer une intervention rapide et humaine face aux menaces potentielles détectées par les systèmes.

Malgré ces engagements, des doutes subsistent quant à l'efficacité réelle de ces mesures sur le terrain et à la transparence des géants du Web, souvent perçus comme passifs face à la modération de leurs plateformes.