 Aller au contenu
Société
Tuerie de Tumbler Ridge

Sécurité et IA: OpenAI s'engage à collaborer avec la GRC

par 98.5

0:00
6:08

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mars 2026 06:59

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Sécurité et IA: OpenAI s'engage à collaborer avec la GRC
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

À la suite de la tragédie de Tumbler Ridge, où la tireuse aurait eu des échanges troublants avec ChatGPT avant de passer à l'acte, OpenAI s'engage à renforcer ses protocoles de sécurité.

Lors d'une rencontre avec le ministre responsable de l'intelligence artificielle, Evan Solomon, le président d'OpenAI, Sam Altman, a promis que tout incident lié au Canada serait désormais signalé directement à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Cette nouvelle unité de liaison vise à assurer une intervention rapide et humaine face aux menaces potentielles détectées par les systèmes.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, jeudi matin, à Lagacé le matin.

Malgré ces engagements, des doutes subsistent quant à l'efficacité réelle de ces mesures sur le terrain et à la transparence des géants du Web, souvent perçus comme passifs face à la modération de leurs plateformes.

Vous aimerez aussi

Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
Le Québec maintenant
Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
0:00
11:25
Un redoux à l'horizon, mais l'hiver n'est pas terminé
Le Québec maintenant
Un redoux à l'horizon, mais l'hiver n'est pas terminé
0:00
4:13

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Cyberviolence: QS propose un «guichet unique» pour protéger les victimes
Rattrapage
Politique québécoise
Cyberviolence: QS propose un «guichet unique» pour protéger les victimes
Comment faire face à l'anxiété liée à l'actualité internationale?
Rattrapage
Stress
Comment faire face à l'anxiété liée à l'actualité internationale?
Mark Carney et les libéraux dominent les intentions de vote
Rattrapage
Ottawa
Mark Carney et les libéraux dominent les intentions de vote
Coincés au Moyen-Orient: «Ne dépendez pas du Canada», prévient Ottawa
Rattrapage
Crise aérienne
Coincés au Moyen-Orient: «Ne dépendez pas du Canada», prévient Ottawa
«C'est le masque qu'on doit porter parce qu'on est une personnalité publique»
Rattrapage
Ce qui est difficile en politique
«C'est le masque qu'on doit porter parce qu'on est une personnalité publique»
Achat ou location: l’immobilier est-il vraiment le meilleur investissement?
Rattrapage
Une maison, c'est une dépense
Achat ou location: l’immobilier est-il vraiment le meilleur investissement?
Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence
Rattrapage
Politique québécoise
Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence
F1: Lance Stroll au cœur d’un cauchemar technologique chez Aston Martin
Rattrapage
Vibrations dangereuses
F1: Lance Stroll au cœur d’un cauchemar technologique chez Aston Martin
Spécial «Tour de ville» | L'énigme du jeudi 5 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Tour de ville» | L'énigme du jeudi 5 mars
Kanye West: un concert à Marseille qui sème la controverse
Rattrapage
Le rappeur américain persona non grata
Kanye West: un concert à Marseille qui sème la controverse
Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne
Rattrapage
Conflit entre l'Iran, Ies États-Unis et Israël
Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne
Un ex-enquêteur de la SQ coupable d'avoir léché la botte d'une inconnue
Rattrapage
Faits divers
Un ex-enquêteur de la SQ coupable d'avoir léché la botte d'une inconnue
Marché des transactions: «Présentement, les vendeurs font des affaires d'or»
Rattrapage
LNH
Marché des transactions: «Présentement, les vendeurs font des affaires d'or»
Sophie Grégoire Trudeau se confie sur le célibat à 50 ans
Rattrapage
Elle prône la rébellion par la sagesse
Sophie Grégoire Trudeau se confie sur le célibat à 50 ans