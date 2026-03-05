Crise aérienne

Le rapatriement des quelque 105 000 Canadiens présents au Moyen-Orient s'avère extrêmement périlleux, alors que le conflit perturbe plus de 20 000 liaisons aériennes.

Nathalie Boudreau, une touriste québécoise à Dubaï, raconte l'angoisse des interceptions de missiles et les difficultés à trouver des vols de retour, soulignant un manque de soutien direct des autorités canadiennes qui conseillent aux citoyens de s'organiser par eux-mêmes.

Écoutez le témoignage de Nathalie Boudreau, touriste canadienne en visite à Dubaï, jeudi au micro de Catherine Brisson.