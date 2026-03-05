 Aller au contenu
Société
Crise aérienne

Coincés au Moyen-Orient: «Ne dépendez pas du Canada», prévient Ottawa

par 98.5

0:00
14:13

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mars 2026 08:10

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Coincés au Moyen-Orient: «Ne dépendez pas du Canada», prévient Ottawa
Un panache de fumée noire s'élève d'un entrepôt de la zone industrielle de Sharjah City, aux Émirats arabes unis, suite aux informations faisant état de frappes iraniennes à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le dimanche 1er mars 2026. / (AP Photo/Altaf Qadri)

Le rapatriement des quelque 105 000 Canadiens présents au Moyen-Orient s'avère extrêmement périlleux, alors que le conflit perturbe plus de 20 000 liaisons aériennes.

Nathalie Boudreau, une touriste québécoise à Dubaï, raconte l'angoisse des interceptions de missiles et les difficultés à trouver des vols de retour, soulignant un manque de soutien direct des autorités canadiennes qui conseillent aux citoyens de s'organiser par eux-mêmes. 

Écoutez le témoignage de Nathalie Boudreau, touriste canadienne en visite à Dubaï, jeudi au micro de Catherine Brisson.  

«Dans un des premiers courriels que j'ai reçus du gouvernement, ça disait de ne pas dépendre du Canada pour rentrer à la maison. Ça veut tout dire.»

Nathalie Boudreau

Mehran Ebrahimi, expert en aviation civile, critique l'approche passive d'Ottawa, rappelant que d'autres pays comme la France et l'Allemagne déploient des efforts diplomatiques et logistiques plus proactifs pour sécuriser des créneaux de vol malgré un espace aérien saturé et dangereux.

«Le fait d'envoyer un mail en disant "Écoutez, débrouillez-vous", ce n'est pas un comportement correct. Le gouvernement a le devoir moral de prendre soin de ses citoyens.»

Mehran Ebrahimi

Vous aimerez aussi

Sécurité et IA: OpenAI s'engage à collaborer avec la GRC
Lagacé le matin
Sécurité et IA: OpenAI s'engage à collaborer avec la GRC
0:00
6:08
Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
Le Québec maintenant
Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
0:00
11:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Cyberviolence: QS propose un «guichet unique» pour protéger les victimes
Rattrapage
Politique québécoise
Cyberviolence: QS propose un «guichet unique» pour protéger les victimes
Comment faire face à l'anxiété liée à l'actualité internationale?
Rattrapage
Stress
Comment faire face à l'anxiété liée à l'actualité internationale?
Mark Carney et les libéraux dominent les intentions de vote
Rattrapage
Ottawa
Mark Carney et les libéraux dominent les intentions de vote
«C'est le masque qu'on doit porter parce qu'on est une personnalité publique»
Rattrapage
Ce qui est difficile en politique
«C'est le masque qu'on doit porter parce qu'on est une personnalité publique»
Achat ou location: l’immobilier est-il vraiment le meilleur investissement?
Rattrapage
Une maison, c'est une dépense
Achat ou location: l’immobilier est-il vraiment le meilleur investissement?
Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence
Rattrapage
Politique québécoise
Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence
Sécurité et IA: OpenAI s'engage à collaborer avec la GRC
Rattrapage
Tuerie de Tumbler Ridge
Sécurité et IA: OpenAI s'engage à collaborer avec la GRC
F1: Lance Stroll au cœur d’un cauchemar technologique chez Aston Martin
Rattrapage
Vibrations dangereuses
F1: Lance Stroll au cœur d’un cauchemar technologique chez Aston Martin
Spécial «Tour de ville» | L'énigme du jeudi 5 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Tour de ville» | L'énigme du jeudi 5 mars
Kanye West: un concert à Marseille qui sème la controverse
Rattrapage
Le rappeur américain persona non grata
Kanye West: un concert à Marseille qui sème la controverse
Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne
Rattrapage
Conflit entre l'Iran, Ies États-Unis et Israël
Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne
Un ex-enquêteur de la SQ coupable d'avoir léché la botte d'une inconnue
Rattrapage
Faits divers
Un ex-enquêteur de la SQ coupable d'avoir léché la botte d'une inconnue
Marché des transactions: «Présentement, les vendeurs font des affaires d'or»
Rattrapage
LNH
Marché des transactions: «Présentement, les vendeurs font des affaires d'or»
Sophie Grégoire Trudeau se confie sur le célibat à 50 ans
Rattrapage
Elle prône la rébellion par la sagesse
Sophie Grégoire Trudeau se confie sur le célibat à 50 ans