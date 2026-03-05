90% des décès évitables

Le cancer colorectal est le deuxième plus meurtrier au pays, pourtant le Québec demeure la seule province canadienne sans programme de dépistage organisé efficace.

Le gastro-entérologue Michaël Bensoussan déplore que, contrairement au cancer du sein, aucune lettre d'invitation systématique n'est envoyée aux 50-74 ans.

Selon lui, cette passivité gouvernementale est injustifiable, car un dépistage précoce permettrait d'éviter 90 % des 3000 décès annuels au Québec.

Entre les listes d'attente en coloscopie et les fonds non utilisés pour la modernisation du système, le Dr Bensoussan dénonce un manque de volonté politique qui freine une prévention pourtant simple et salvatrice.

Écoutez Dr Michaël Bensoussan, gastroentérologue à l’hôpital Charles-Lemoyne de Longueuil, dénoncer la situation au micro de Catherine Brisson.