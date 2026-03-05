Conflit entre l'Iran, Ies États-Unis et Israël

De nouvelles explosions ont été entendues jeudi matin à Téhéran, en Iran, au sixième jour de la guerre lancée par Israël et les États-Unis.

L'Armée israélienne indique avoir menée plusieurs frappes sur des sites de lancements de missiles.

Le conflit s'étend désormais au territoire libanais où l'on craint une occupation terrestre.

Écoutez la journaliste Clotilde Bigot, qui est située à Beyrouth, au Liban, faire le point dans la revue de presse de Catherine Brisson jeudi.

Elle rapporte que plus de 83 000 personnes ont déjà été déplacées par les bombardements, notamment dans le sud du pays et dans la banlieue de la capitale.

La crainte de ne jamais pouvoir revenir chez soi paralyse de nombreux résidents, alors que les infrastructures civiles sont désormais menacées par les autorités israéliennes.