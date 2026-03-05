 Aller au contenu
Politique internationale
Conflit entre l'Iran, Ies États-Unis et Israël

Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne

par 98.5

0:00
19:42

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mars 2026 06:33

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne
Un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth détruit par des tirs israéliens. / (AP Photo/Hussein Malla)

De nouvelles explosions ont été entendues jeudi matin à Téhéran, en Iran, au sixième jour de la guerre lancée par Israël et les États-Unis.

L'Armée israélienne indique avoir menée plusieurs frappes sur des sites de lancements de missiles.

Le conflit s'étend désormais au territoire libanais où l'on craint une occupation terrestre.

Écoutez la journaliste Clotilde Bigot, qui est située à Beyrouth, au Liban, faire le point dans la revue de presse de Catherine Brisson jeudi.

Elle rapporte que plus de 83 000 personnes ont déjà été déplacées par les bombardements, notamment dans le sud du pays et dans la banlieue de la capitale.

La crainte de ne jamais pouvoir revenir chez soi paralyse de nombreux résidents, alors que les infrastructures civiles sont désormais menacées par les autorités israéliennes.

«Les Libanais craignent vraiment de quitter leur village ou leur ville parce que si les Israéliens arrivent, personne ne sait vraiment quand ils pourront y retourner.» 

Clotilde Bigot

Autres sujets abordés

  • Vers une implication canadienne dans le conflit au Moyen-Orient?;
  • Ottawa organise des vols nolisés ce week-end pour évacuer les Canadiens du Liban et d'Israël;
  • Un sondage révèle que les entreprises québécoises ne considèrent plus les États-Unis de Donald Trump comme un partenaire fiable;
  • Crise énergétique à Cuba;
  • Fraude « Grands-parents»: démantèlement d'un réseau montréalais;
  • Santé: pénurie à prévoir de médecins francophones hors Québec et menaces de fermeture de cliniques d'urologie.

