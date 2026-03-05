Fraudes sur le web

Frédéric Labelle souligne l'excellence du travail de communication de la Sûreté du Québec (SQ) sur le web, particulièrement avec leur dernière campagne visant les adolescents.

Loin des discours moralisateurs de l'époque, la SQ utilise des vidéos concrètes pour tester la capacité des jeunes à déceler de fausses annonces sur les réseaux sociaux.

Malgré leur aisance numérique, les ados ne sont pas à l'abri des fraudeurs qui s'adaptent sans cesse.

Avec plus de 100 000 signalements par an au Canada, la prévention reste l'arme la plus efficace face à des géants du web qui, selon le chroniqueur, n'en font pas assez pour protéger les usagers.

