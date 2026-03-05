 Aller au contenu
Société
Fraudes sur le web

Arnaques en ligne: la SQ teste la vigilance des ados

par 98.5

0:00
3:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mars 2026 09:04

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Arnaques en ligne: la SQ teste la vigilance des ados
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Frédéric Labelle souligne l'excellence du travail de communication de la Sûreté du Québec (SQ) sur le web, particulièrement avec leur dernière campagne visant les adolescents.

Loin des discours moralisateurs de l'époque, la SQ utilise des vidéos concrètes pour tester la capacité des jeunes à déceler de fausses annonces sur les réseaux sociaux.

Malgré leur aisance numérique, les ados ne sont pas à l'abri des fraudeurs qui s'adaptent sans cesse.

Avec plus de 100 000 signalements par an au Canada, la prévention reste l'arme la plus efficace face à des géants du web qui, selon le chroniqueur, n'en font pas assez pour protéger les usagers.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, jeudi à Lagacé le matin avec Catherine Brisson.

«Les fraudeurs s’adaptent. C’est plus de 100 000 signalements au Centre antifraude du Canada par année [...] La proportion des gens qui portent plainte est tellement mince que ça pourrait être beaucoup plus que ça, parce que les gens ont honte. »

Frédéric Labelle

Vous aimerez aussi

Bavures de l'IA: quand l'armée américaine bombarde une école par erreur
Lagacé le matin
Bavures de l'IA: quand l'armée américaine bombarde une école par erreur
0:00
7:23
Comment faire face à l'anxiété liée à l'actualité internationale?
Lagacé le matin
Comment faire face à l'anxiété liée à l'actualité internationale?
0:00
7:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Mark Carney traité en «rockstar» par les Australiens
Rattrapage
Le coup de gueule de Luc Ferrandez
Mark Carney traité en «rockstar» par les Australiens
Bavures de l'IA: quand l'armée américaine bombarde une école par erreur
Rattrapage
Guerre technologique
Bavures de l'IA: quand l'armée américaine bombarde une école par erreur
Classique mondiale de baseball: les joueurs québécois boudés?
Rattrapage
Équipe Canada
Classique mondiale de baseball: les joueurs québécois boudés?
Le Québec, une véritable terre de métal pour Metallica
Rattrapage
Musique
Le Québec, une véritable terre de métal pour Metallica
Cyberviolence: QS propose un «guichet unique» pour protéger les victimes
Rattrapage
Politique québécoise
Cyberviolence: QS propose un «guichet unique» pour protéger les victimes
Cancer colorectal: pourquoi le programme de dépistage québécois piétine-t-il?
Rattrapage
90% des décès évitables
Cancer colorectal: pourquoi le programme de dépistage québécois piétine-t-il?
Comment faire face à l'anxiété liée à l'actualité internationale?
Rattrapage
Stress
Comment faire face à l'anxiété liée à l'actualité internationale?
Mark Carney et les libéraux dominent les intentions de vote
Rattrapage
Ottawa
Mark Carney et les libéraux dominent les intentions de vote
Coincés au Moyen-Orient: «Ne dépendez pas du Canada», prévient Ottawa
Rattrapage
Crise aérienne
Coincés au Moyen-Orient: «Ne dépendez pas du Canada», prévient Ottawa
«C'est le masque qu'on doit porter parce qu'on est une personnalité publique»
Rattrapage
Ce qui est difficile en politique
«C'est le masque qu'on doit porter parce qu'on est une personnalité publique»
Achat ou location: l’immobilier est-il vraiment le meilleur investissement?
Rattrapage
Une maison, c'est une dépense
Achat ou location: l’immobilier est-il vraiment le meilleur investissement?
Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence
Rattrapage
Politique québécoise
Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence
Sécurité et IA: OpenAI s'engage à collaborer avec la GRC
Rattrapage
Tuerie de Tumbler Ridge
Sécurité et IA: OpenAI s'engage à collaborer avec la GRC
F1: Lance Stroll au cœur d’un cauchemar technologique chez Aston Martin
Rattrapage
Vibrations dangereuses
F1: Lance Stroll au cœur d’un cauchemar technologique chez Aston Martin