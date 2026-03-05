Depuis le début du conflit en Iran, les images de guerre et le flux continu de mauvaises nouvelles augmentent considérablement le niveau de stress dans la population.

Pour la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier, il est impératif d'apprendre à «doser» sa consommation d'information pour éviter de sombrer dans une spirale d'anxiété chronique, un état qui finit par épuiser le système nerveux.

Écoutez la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier, l'autrice de Trucs de psy: Guide pratique pour s'aider soi-même offrir ses conseils pour gérer ce stress, jeudi, à Lagacé le matin.