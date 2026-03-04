On discute du contrat du gouvernement du Canada pour la construction de douze sous-marins avec deux finalistes : une entreprise allemande et une sud-coréenne.
Les sujets discutés
- Les propositions incluent des retombées économiques, notamment dans l’industrie automobile et les simulateurs de vol;
- Le processus, habituellement long (6-8 ans), a été accéléré à un an;
- Les impacts économiques, la rapidité du processus et l’innovation dans les exigences contractuelles sont soulignés
