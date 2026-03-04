 Aller au contenu
Économie
Économie

Contrat pour la construction de 12 sous-marins pour la marine canadienne

par 98.5

0:00
6:39

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 mars 2026 18:03

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Contrat pour la construction de 12 sous-marins pour la marine canadienne
À vos intérêts / Cogeco Média

On discute du contrat du gouvernement du Canada pour la construction de douze sous-marins avec deux finalistes : une entreprise allemande et une sud-coréenne.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Les propositions incluent des retombées économiques, notamment dans l’industrie automobile et les simulateurs de vol;
  • Le processus, habituellement long (6-8 ans), a été accéléré à un an;
  • Les impacts économiques, la rapidité du processus et l’innovation dans les exigences contractuelles sont soulignés
  • La volatilité des marchés financiers.

Vous aimerez aussi

Le Québec fait face à une augmentation des prix à la pompe
La commission
Le Québec fait face à une augmentation des prix à la pompe
0:00
3:52
Le garde-manger québécois menacé par les exigences commerciales américaines
La commission
Le garde-manger québécois menacé par les exigences commerciales américaines
0:00
7:30

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«C'est facile d'attaquer le régime iranien, mais avec quelles conséquences?»
Rattrapage
Le Liban, encore dans la tourmente
«C'est facile d'attaquer le régime iranien, mais avec quelles conséquences?»
Grosse soirée de primaires au Texas
Rattrapage
États-Unis
Grosse soirée de primaires au Texas
«Je ne passerai pas sur ce pont avec ma voiture» -Le maire Éric Allard
Rattrapage
Trou majeur sur le pont de la Sauvagine
«Je ne passerai pas sur ce pont avec ma voiture» -Le maire Éric Allard
Le PQ et le PLQ nez à nez dans les sondages
Rattrapage
Sondage Léger
Le PQ et le PLQ nez à nez dans les sondages
«Je ne serais pas surpris que ce soit Xhekaj qui parte» -Martin McGuire
Rattrapage
Si le Canadien peut obtenir un solide défenseur
«Je ne serais pas surpris que ce soit Xhekaj qui parte» -Martin McGuire
Luck Mervil: la Couronne demande 30 mois de prison ferme
Rattrapage
Décision attendue en avril
Luck Mervil: la Couronne demande 30 mois de prison ferme
«Hors réseau»: 10 influenceurs largués dans le bois sans cellulaire
Rattrapage
Télé-réalité
«Hors réseau»: 10 influenceurs largués dans le bois sans cellulaire
Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
Rattrapage
Postes de résidence non comblés
Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
Un redoux à l'horizon, mais l'hiver n'est pas terminé
Rattrapage
Météo
Un redoux à l'horizon, mais l'hiver n'est pas terminé
Guerre au Moyen-Orient: un choc brutal pour les agriculteurs québécois
Rattrapage
Menace de pénurie d’engrais
Guerre au Moyen-Orient: un choc brutal pour les agriculteurs québécois
Verdict 2: l'art de faire revivre les procès qui ont marqués le Québec
Rattrapage
Théatre
Verdict 2: l'art de faire revivre les procès qui ont marqués le Québec
L’effet Christine Fréchette: un second souffle pour la CAQ?
Rattrapage
Année électorale
L’effet Christine Fréchette: un second souffle pour la CAQ?
Escalade au Moyen-Orient: un sous-marin américain coule un navire iranien
Rattrapage
Conflit contre l'Iran
Escalade au Moyen-Orient: un sous-marin américain coule un navire iranien
L’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale
Rattrapage
Pressions inflationnistes
L’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale