Année électorale

Le dernier sondage Léger bouscule l’échiquier politique québécois: le Parti libéral, mené par Charles Milliard, remonte en flèche avec 30% des intentions de vote, talonnant un Parti québécois qui stagne à 31%.

L'analyste Luc Ouellet souligne que l’insistance de Paul St-Pierre Plamondon sur la tenue d'un référendum semble nuire au PQ, positionnant le PLQ comme l'alternative naturelle pour les électeurs indécis.

Par ailleurs, l'arrivée potentielle de Christine Fréchette à la tête de la CAQ pourrait redistribuer les cartes en faveur des troupes gouvernementales au détriment des libéraux.

Écoutez l'analyse de Luc Ouellet, ex conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, au Québec maintenant, mercredi après-midi.