Décision attendue en avril

Le chanteur et comédien Luck Mervil a été reconnu coupable d’agression sexuelle en août 2025 pour des faits survenus à Rimouski en juin 2000, après un concert de la Saint-Jean-Baptiste.

Écoutez la chroniqueuse judiciaire à l'émission Lagacé le matin, Bénédicte LeBel, qui a assisté aux représentations sur sentence, au micro de Philippe Cantin.

Lors de l’audience sur la peine, la victime a témoigné de lourdes conséquences psychologiques.

La Couronne demande 30 mois de prison ferme. La Défense propose une peine à domicile de deux ans moins un jour.

Mervil, déjà condamné en 2018 pour exploitation sexuelle, a fait appel du verdict. La décision du juge est attendue pour avril 2025.