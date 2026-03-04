 Aller au contenu
Justice et faits divers
Décision attendue en avril

Luck Mervil: la Couronne demande 30 mois de prison ferme

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 mars 2026 16:53

Avec

Philippe Cantin
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Luck Mervil au Palais de justice de Montréal en 2018. / PC/Paul Chiasson

Le chanteur et comédien Luck Mervil a été reconnu coupable d’agression sexuelle en août 2025 pour des faits survenus à Rimouski en juin 2000, après un concert de la Saint-Jean-Baptiste.

Écoutez la chroniqueuse judiciaire à l'émission Lagacé le matin, Bénédicte LeBel, qui a assisté aux représentations sur sentence, au micro de Philippe Cantin.

Lors de l’audience sur la peine, la victime a témoigné de lourdes conséquences psychologiques.

La Couronne demande 30 mois de prison ferme. La Défense propose une peine à domicile de deux ans moins un jour.

Mervil, déjà condamné en 2018 pour exploitation sexuelle, a fait appel du verdict. La décision du juge est attendue pour avril 2025.

