Survivre à l'inflation grâce aux poubelles?

Une mère de famille nourrit sa famille pour 70 $ par mois grâce au «dumpster diving».

Face à l’inflation galopante, Laurence Kidd-Forcier a troqué les allées d’épicerie pour les conteneurs de Montréal.

Fromages, viandes, œufs et fruits frais: elle récupère des tonnes de nourriture parfaitement consommable, dénonçant ainsi un gaspillage alimentaire systémique au Québec, où la réglementation brille par son absence contrairement à l'Europe.

Écoutez l'entretien avec Laurence Kidd-Forcier, mère de famille qui pratique le «dumpster diving» à Montréal, mardi à La commission.

Depuis décembre, elle partage ses trouvailles avec une communauté grandissante de 18 000 abonnés, tout en redistribuant ses surplus à des organismes communautaires pour pallier le manque de ressources.