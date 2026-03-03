Survivre à l'inflation grâce aux poubelles?

Une mère de famille nourrit sa famille pour 70 $ par mois grâce au «dumpster diving».
Face à l’inflation galopante, Laurence Kidd-Forcier a troqué les allées d’épicerie pour les conteneurs de Montréal.
Fromages, viandes, œufs et fruits frais: elle récupère des tonnes de nourriture parfaitement consommable, dénonçant ainsi un gaspillage alimentaire systémique au Québec, où la réglementation brille par son absence contrairement à l'Europe.
Écoutez l'entretien avec Laurence Kidd-Forcier, mère de famille qui pratique le «dumpster diving» à Montréal, mardi à La commission.
Depuis décembre, elle partage ses trouvailles avec une communauté grandissante de 18 000 abonnés, tout en redistribuant ses surplus à des organismes communautaires pour pallier le manque de ressources.
«C'est sur qu'au début, j'étais un peu plus gênée quand j'ai commencé, pis maintenant je n'ai plus aucune gêne, mes enfants sont contents d'avoir autant de variété à la maison on n'a jamais eu autant de nourriture sur nos tablettes.»
Autres sujets abordés:
- L'implantation de la tarification dynamique dans les épiceries;
- L'influence des tendances TikTok sur la fluctuation des prix alimentaires;
- Les politiques de rabais et de gestion des invendus chez Metro, Maxi et Walmart.