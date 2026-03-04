États-Unis

Grosse soirée de primaires, mardi soir, au Texas.
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin, résumer la situation au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Chez les démocrates, le pasteur blanc James Talarico a battu Jasmine Crockett;
- Les républicains devront attendre un second tour pour connaître leur représentant au sénat;
- Conflit en Iran, un sous-marin américain a coulé un navire iranien près du Sri Lanka;
- On discute des cyberattaques iraniennes et de la succession possible du fils de l’ayatollah;
- L’affaire Epstein implique Howard Lutnick et Pam Bondi.