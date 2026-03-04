 Aller au contenu
Politique internationale
États-Unis

Grosse soirée de primaires au Texas

par 98.5

0:00
7:20

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 mars 2026 17:50

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Grosse soirée de primaires au Texas
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Grosse soirée de primaires, mardi soir, au Texas.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin, résumer la situation au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Chez les démocrates, le pasteur blanc James Talarico a battu Jasmine Crockett;
  • Les républicains devront attendre un second tour pour connaître leur représentant au sénat;
  • Conflit en Iran, un sous-marin américain a coulé un navire iranien près du Sri Lanka;
  • On discute des cyberattaques iraniennes et de la succession possible du fils de l’ayatollah;
  • L’affaire Epstein implique Howard Lutnick et Pam Bondi.

Vous aimerez aussi

Bombardements israéliens au Liban: «Personne ne se sent en sécurité»
Lagacé le matin
Bombardements israéliens au Liban: «Personne ne se sent en sécurité»
0:00
24:05
Le Canada en leader des moyennes puissances: la stratégie Carney
La commission
Le Canada en leader des moyennes puissances: la stratégie Carney
0:00
6:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«C'est facile d'attaquer le régime iranien, mais avec quelles conséquences?»
Rattrapage
Le Liban, encore dans la tourmente
«C'est facile d'attaquer le régime iranien, mais avec quelles conséquences?»
Contrat pour la construction de 12 sous-marins pour la marine canadienne
Rattrapage
Économie
Contrat pour la construction de 12 sous-marins pour la marine canadienne
«Je ne passerai pas sur ce pont avec ma voiture» -Le maire Éric Allard
Rattrapage
Trou majeur sur le pont de la Sauvagine
«Je ne passerai pas sur ce pont avec ma voiture» -Le maire Éric Allard
Le PQ et le PLQ nez à nez dans les sondages
Rattrapage
Sondage Léger
Le PQ et le PLQ nez à nez dans les sondages
«Je ne serais pas surpris que ce soit Xhekaj qui parte» -Martin McGuire
Rattrapage
Si le Canadien peut obtenir un solide défenseur
«Je ne serais pas surpris que ce soit Xhekaj qui parte» -Martin McGuire
Luck Mervil: la Couronne demande 30 mois de prison ferme
Rattrapage
Décision attendue en avril
Luck Mervil: la Couronne demande 30 mois de prison ferme
«Hors réseau»: 10 influenceurs largués dans le bois sans cellulaire
Rattrapage
Télé-réalité
«Hors réseau»: 10 influenceurs largués dans le bois sans cellulaire
Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
Rattrapage
Postes de résidence non comblés
Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
Un redoux à l'horizon, mais l'hiver n'est pas terminé
Rattrapage
Météo
Un redoux à l'horizon, mais l'hiver n'est pas terminé
Guerre au Moyen-Orient: un choc brutal pour les agriculteurs québécois
Rattrapage
Menace de pénurie d’engrais
Guerre au Moyen-Orient: un choc brutal pour les agriculteurs québécois
Verdict 2: l'art de faire revivre les procès qui ont marqués le Québec
Rattrapage
Théatre
Verdict 2: l'art de faire revivre les procès qui ont marqués le Québec
L’effet Christine Fréchette: un second souffle pour la CAQ?
Rattrapage
Année électorale
L’effet Christine Fréchette: un second souffle pour la CAQ?
Escalade au Moyen-Orient: un sous-marin américain coule un navire iranien
Rattrapage
Conflit contre l'Iran
Escalade au Moyen-Orient: un sous-marin américain coule un navire iranien
L’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale
Rattrapage
Pressions inflationnistes
L’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale