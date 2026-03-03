Les bourses étaient dans le rouge sang, mardi matin. On discute de l’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale, notamment la hausse du prix du pétrole Brent.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les pressions inflationnistes et la baisse des marchés boursiers;
- On prévoit une réduction de l’offre de pétrole de 4 millions de barils par jour au deuxième trimestre;
- Donald Trump évoque l’escorte des pétroliers par la marine américaine;
- L’Alberta espère un soulagement budgétaire grâce à la hausse du WTI, malgré un déficit de 9,4 milliards de dollars.