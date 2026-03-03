 Aller au contenu
Économie
Pressions inflationnistes

L’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale

par 98.5

0:00
6:16

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 mars 2026 18:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
L’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale
À vos intérêts / Cogeco Média

Les bourses étaient dans le rouge sang, mardi matin. On discute de l’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale, notamment la hausse du prix du pétrole Brent.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Les pressions inflationnistes et la baisse des marchés boursiers;
  • On prévoit une réduction de l’offre de pétrole de 4 millions de barils par jour au deuxième trimestre;
  • Donald Trump évoque l’escorte des pétroliers par la marine américaine;
  • L’Alberta espère un soulagement budgétaire grâce à la hausse du WTI, malgré un déficit de 9,4 milliards de dollars.

Vous aimerez aussi

70$ par mois pour nourrir trois personnes: le pari fou d'une Montréalaise
La commission
70$ par mois pour nourrir trois personnes: le pari fou d'une Montréalaise
0:00
11:32
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»
Le Québec maintenant
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»
0:00
6:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La 60e édition des Jeux du Québec se déroule à Blainville
Rattrapage
35 000 spectateurs attendus
La 60e édition des Jeux du Québec se déroule à Blainville
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
Rattrapage
Moment choisi pour l'attaque de l'Iran
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Position canadienne sur l'attaque en Iran
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas
«Le PQ pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement»
Rattrapage
29% des Québecois favorables à la souveraineté
«Le PQ pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement»
Position éventuelle de Carney sur le confit: «Ça va être très compliqué»
Rattrapage
Attaques israélo-américaines contre l’Iran
Position éventuelle de Carney sur le confit: «Ça va être très compliqué»
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
Rattrapage
Spectacle «Toréador»
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
Vedettes amaigries: «Ça contribue à l'obsession de la minceur»
Rattrapage
Image corporelle
Vedettes amaigries: «Ça contribue à l'obsession de la minceur»
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
Rattrapage
Conciliation proche aidance-travail
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
«Les Canadiens ont quand même une tâche intéressante devant eux»
Rattrapage
Match face aux Sharks
«Les Canadiens ont quand même une tâche intéressante devant eux»
Golfe Persique: la «boîte de Pandore» ouverte par les Américains
Rattrapage
Drones contre intercepteurs
Golfe Persique: la «boîte de Pandore» ouverte par les Américains
«I Can't Wait»: «Je suis persuadée que ça deviendra une chanson estivale»
Rattrapage
Nouvelle chanson de Bob Sinclar
«I Can't Wait»: «Je suis persuadée que ça deviendra une chanson estivale»
Tragédie à Chambly: faut-il rendre le port du casque obligatoire en glissade?
Rattrapage
Accident de glissade causant la mort
Tragédie à Chambly: faut-il rendre le port du casque obligatoire en glissade?
Conflit au Moyen-Orient: «On ne sait pas quelle direction ça va prendre»
Rattrapage
Conférence de presse de Trump sur la situation
Conflit au Moyen-Orient: «On ne sait pas quelle direction ça va prendre»
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?
Rattrapage
Date limite des transactions dans la LNH
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?