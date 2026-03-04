Le Liban, encore dans la tourmente

Le Liban se retrouve au cœur du conflit au Moyen-Orient suite à l'escalade militaire de la région. Le Hezbollah a lancé une attaque de roquettes et de drones contre le nord d'Israël, provoquant des frappes aériennes de représailles israéliennes qui ont ciblé plusieurs régions du pays.

Écoutez à ce sujet Raed Hammoud, animateur et journaliste d'origine libanaise ayant grandi au Niger, au micro de Philippe Cantin.

Les ripostes ont eu un bilan lourd: plus de 50 morts et près de 300 blessés. De plus, ces événements ont forcé des dizaines de milliers de personnes à quitter leur foyer dans le sud du Liban, la plaine de la Bekaa orientale et la banlieue sud de Beyrouth.

Raed Hammoud critique la logique des interventions militaires américaines. Il évoque l'inefficacité des changements de régime (Irak, Afghanistan, Venezuela) et souligne la crise humanitaire, l'occupation israélienne et la violation du droit international;

Il met en garde contre les conséquences imprévues de telles stratégies.