Société
Le Liban, encore dans la tourmente

«C'est facile d'attaquer le régime iranien, mais avec quelles conséquences?»

Le Québec maintenant

le 4 mars 2026 18:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«C'est facile d'attaquer le régime iranien, mais avec quelles conséquences?»
Une explosion en banlieue de Beyrouth. / AP/Bilal Hussein

Le Liban se retrouve au cœur du conflit au Moyen-Orient suite à l'escalade militaire de la région. Le Hezbollah a lancé une attaque de roquettes et de drones contre le nord d'Israël, provoquant des frappes aériennes de représailles israéliennes qui ont ciblé plusieurs régions du pays.

Écoutez à ce sujet Raed Hammoud, animateur et journaliste d'origine libanaise ayant grandi au Niger, au micro de Philippe Cantin.

Les ripostes ont eu un bilan lourd: plus de 50 morts et près de 300 blessés. De plus, ces événements ont forcé des dizaines de milliers de personnes à quitter leur foyer dans le sud du Liban, la plaine de la Bekaa orientale et la banlieue sud de Beyrouth.

Raed Hammoud critique la logique des interventions militaires américaines. Il évoque l'inefficacité des changements de régime (Irak, Afghanistan, Venezuela) et souligne la crise humanitaire, l'occupation israélienne et la violation du droit international;

Il met en garde contre les conséquences imprévues de telles stratégies.

«C'est bien facile de dire on va aller attaquer le régime iranien, Je ne pense pas qu'il y a une seule personne dans le monde qui est d'accord pour la politique des ayatollahs. Oui, mais avec quelles conséquences?»

Raed Hammoud

«Le plus facile, c'est l'opération militaire. Ça peut durer 24 h. Il n'y a aucun problème. Les Américains sont vraiment l'armée la plus puissante du monde. On le sait déjà, mais après, l'opération politique, elle, elle est beaucoup plus difficile. On a vu ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, en Syrie.»

