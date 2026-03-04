Conflit contre l'Iran

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un sous-marin américain a été utilisé pour couler un navire iranien au Sri Lanka.

La spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin estime que Washington souhaite démontrer au public américain que les opérations vont bon train malgré des pertes américaines depuis le début du conflit.

À Washington, l'ambiance est électrique. Valérie Beaudoin souligne le ton particulièrement combatif, voire agressif, de l'administration face aux médias.

Écoutez son analyse au micro de Philippe Cantin, au Québec maintenant, mercredi après-midi.