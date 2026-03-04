Avec le pièce de théâtre Verdict 2, les comédiens Paul Doucet et Sonia Vachon redonnent vie aux procès qui ont marqué notre mémoire collective.

Les deux interprètes expliquent que la force de ce projet réside dans le fait que chaque mot prononcé sur scène est issu du verbatim réel des tribunaux.

L’originalité de la pièce réside également dans son interactivité. À la fin de chaque plaidoirie, les lumières s'allument et le public est invité à délibérer.

Écoutez les comédiens Paul Doucet et Sonia Vachon, au micro de Philippe Cantin, au Québec maintenant, mercredi après-midi.