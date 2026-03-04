Menace de pénurie d’engrais

Le conflit au Moyen-Orient provoque une onde de choc jusqu'aux fermes du Québec.

Martin Caron, président de l'UPA, s'inquiète de la hausse fulgurante des prix du diesel et de l'urée, un engrais essentiel dont la production dépend du gaz naturel qatari.

Cette situation, couplée à une possible pénurie et au maintien de la taxe carbone au Québec, menace la viabilité des entreprises agricoles.

Caron rappelle que l'agriculture est un service essentiel et presse le gouvernement d'agir pour protéger la sécurité alimentaire nationale et le portefeuille des consommateurs.

Écoutez Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles, expliquer le tout mercredi au Québec maintenant.