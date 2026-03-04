 Aller au contenu
Société
Menace de pénurie d’engrais

Guerre au Moyen-Orient: un choc brutal pour les agriculteurs québécois

par 98.5

le 4 mars 2026

Le Québec est à risque de pénurie d'engrais, indique le président de l'Union des producteurs agricoles. / lovelyday12/ Adobe Stock

Le conflit au Moyen-Orient provoque une onde de choc jusqu'aux fermes du Québec.

Martin Caron, président de l'UPA, s'inquiète de la hausse fulgurante des prix du diesel et de l'urée, un engrais essentiel dont la production dépend du gaz naturel qatari. 

Cette situation, couplée à une possible pénurie et au maintien de la taxe carbone au Québec, menace la viabilité des entreprises agricoles.

Caron rappelle que l'agriculture est un service essentiel et presse le gouvernement d'agir pour protéger la sécurité alimentaire nationale et le portefeuille des consommateurs.

Écoutez Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles, expliquer le tout mercredi au Québec maintenant

«Déjà là, qu'on entendait qu'il y avait une possibilité de guerre [...] au mois de février, il y avait une augmentation au niveau des prix par rapport à l'engrais.»

Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles

