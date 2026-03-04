Dix personnalités du web parachutées en pleine forêt avec pour seule compagnie une petite caméra pour filmer leur propre détresse. C'est ce que propose la télé-réalité Hors réseau, présentée sur Crave.

Entre les pieds mouillés et les piqûres de moustiques, l'expérience a forcé ces créateurs de contenu à affronter leurs propres pensées, loin des «likes» et des écrans.

L'humoriste et créatrice de contenu Pascale Deblois confie que le manque de technologie n'était rien comparé aux conditions de vie rudimentaires. Heureusement, sa mère, une ancienne militaire, lui a donné un cours de survie express de 24 heures juste avant son départ.

Écoutez-là raconter son expérience au micro de Philippe Cantin, au Québec maintenant, mercredi après-midi.