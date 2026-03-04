 Aller au contenu
Arts et spectacles
Télé-réalité

«Hors réseau»: 10 influenceurs largués dans le bois sans cellulaire

par 98.5

0:00
9:41

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 mars 2026 16:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Hors réseau»: 10 influenceurs largués dans le bois sans cellulaire
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Dix personnalités du web parachutées en pleine forêt avec pour seule compagnie une petite caméra pour filmer leur propre détresse. C'est ce que propose la télé-réalité Hors réseau, présentée sur Crave.

Entre les pieds mouillés et les piqûres de moustiques, l'expérience a forcé ces créateurs de contenu à affronter leurs propres pensées, loin des «likes» et des écrans.

L'humoriste et créatrice de contenu Pascale Deblois confie que le manque de technologie n'était rien comparé aux conditions de vie rudimentaires. Heureusement, sa mère, une ancienne militaire, lui a donné un cours de survie express de 24 heures juste avant son départ. 

Écoutez-là raconter son expérience au micro de Philippe Cantin, au Québec maintenant, mercredi après-midi. 

«On a eu la visite d'un ours pendant la nuit, qui était à environ cinq mètres de nous et qui a rugi. [..] On a eu peur, mais j’avais réussi à partir un feu.»

Pascale Deblois

Vous aimerez aussi

Un troisième Comedy Club francophone à Montréal
Lagacé le matin
Un troisième Comedy Club francophone à Montréal
0:00
4:24
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
Le Québec maintenant
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
0:00
10:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Je ne passerai pas sur ce pont avec ma voiture» -Le maire Éric Allard
Rattrapage
Trou majeur sur le pont de la Sauvagine
«Je ne passerai pas sur ce pont avec ma voiture» -Le maire Éric Allard
Course nez à nez entre le PQ et le PLQ
Rattrapage
Sondage Léger
Course nez à nez entre le PQ et le PLQ
«Je ne serais pas surpris que ce soit Xhekaj qui parte» -Martin McGuire
Rattrapage
Si le Canadien peut obtenir un solide défenseur
«Je ne serais pas surpris que ce soit Xhekaj qui parte» -Martin McGuire
Luck Mervil: la Couronne demande 30 mois de prison ferme
Rattrapage
Décision attendue en avril
Luck Mervil: la Couronne demande 30 mois de prison ferme
Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
Rattrapage
Postes de résidence non comblés
Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
Un redoux à l'horizon, mais l'hiver n'est pas terminé
Rattrapage
Météo
Un redoux à l'horizon, mais l'hiver n'est pas terminé
Guerre au Moyen-Orient: un choc brutal pour les agriculteurs québécois
Rattrapage
Menace de pénurie d’engrais
Guerre au Moyen-Orient: un choc brutal pour les agriculteurs québécois
Verdict 2: l'art de faire revivre les procès qui ont marqués le Québec
Rattrapage
Théatre
Verdict 2: l'art de faire revivre les procès qui ont marqués le Québec
L’effet Christine Fréchette: un second souffle pour la CAQ?
Rattrapage
Année électorale
L’effet Christine Fréchette: un second souffle pour la CAQ?
Escalade au Moyen-Orient: un sous-marin américain coule un navire iranien
Rattrapage
Conflit contre l'Iran
Escalade au Moyen-Orient: un sous-marin américain coule un navire iranien
L’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale
Rattrapage
Pressions inflationnistes
L’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale
La 60e édition des Jeux du Québec se déroule à Blainville
Rattrapage
35 000 spectateurs attendus
La 60e édition des Jeux du Québec se déroule à Blainville
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
Rattrapage
Moment choisi pour l'attaque de l'Iran
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Position canadienne sur l'attaque en Iran
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas