Sondage Léger

La course à la première place n'a jamais été aussi serrée: le Parti québécois mène toujours avec 31 % des intentions de vote au Québec, mais il est talonné désormais de très près par un Parti libéral du Québec revigoré à 30 %.

L'animatrice Nathalie Normandeau estime que cet écart de seulement 1,1 point confirme le retour en force des libéraux sous l'impulsion de leur nouveau chef, Charles Milliard.

Elle précise toutefois qu'un changement de garde à la CAQ pourrait brouiller les cartes. L'arrivée potentielle de Christine Fréchette à la tête du parti au pouvoir modifierait les intentions de vote, redonnant de l'oxygène aux caquistes au détriment des libéraux.

