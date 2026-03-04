 Aller au contenu
Politique provinciale
Sondage Léger

Course nez à nez entre le PQ et le PLQ

par 98.5

0:00
8:36

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 mars 2026 17:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Course nez à nez entre le PQ et le PLQ
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La course à la première place n'a jamais été aussi serrée: le Parti québécois mène toujours avec 31 % des intentions de vote au Québec, mais il est talonné désormais de très près par un Parti libéral du Québec revigoré à 30 %.

L'animatrice Nathalie Normandeau estime que cet écart de seulement 1,1 point confirme le retour en force des libéraux sous l'impulsion de leur nouveau chef, Charles Milliard.

Elle précise toutefois qu'un changement de garde à la CAQ pourrait brouiller les cartes. L'arrivée potentielle de Christine Fréchette à la tête du parti au pouvoir modifierait les intentions de vote, redonnant de l'oxygène aux caquistes au détriment des libéraux.

Écoutez l'analyse de Nathalie Normandeau, au micro de Philippe Cantin, au Québec maintenant, mercredi après-midi. 

«Il y a tout un défi, donc, chez les francophones: 15 % des intentions de vote pour Charles Milliard et 40 % pour le Parti québécois, il y a encore beaucoup à faire.»

Nathalie Normandeau

Vous aimerez aussi

14 000 visites mystères de l'OQLF dans les commerces québécois
La commission
14 000 visites mystères de l'OQLF dans les commerces québécois
0:00
17:20
«L'État ne fonctionne pas comme il devrait» -Bernard Drainville
La commission
«L'État ne fonctionne pas comme il devrait» -Bernard Drainville
0:00
21:35

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Je ne serais pas surpris que ce soit Xhekaj qui parte» -Martin McGuire
Rattrapage
Si le Canadien peut obtenir un solide défenseur
«Je ne serais pas surpris que ce soit Xhekaj qui parte» -Martin McGuire
Luck Mervil: la Couronne demande 30 mois de prison ferme
Rattrapage
Décision attendue en avril
Luck Mervil: la Couronne demande 30 mois de prison ferme
«Hors réseau»: 10 influenceurs largués dans le bois sans cellulaire
Rattrapage
Télé-réalité
«Hors réseau»: 10 influenceurs largués dans le bois sans cellulaire
Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
Rattrapage
Postes de résidence non comblés
Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
Un redoux à l'horizon, mais l'hiver n'est pas terminé
Rattrapage
Météo
Un redoux à l'horizon, mais l'hiver n'est pas terminé
Guerre au Moyen-Orient: un choc brutal pour les agriculteurs québécois
Rattrapage
Menace de pénurie d’engrais
Guerre au Moyen-Orient: un choc brutal pour les agriculteurs québécois
Verdict 2: l'art de faire revivre les procès qui ont marqués le Québec
Rattrapage
Théatre
Verdict 2: l'art de faire revivre les procès qui ont marqués le Québec
L’effet Christine Fréchette: un second souffle pour la CAQ?
Rattrapage
Année électorale
L’effet Christine Fréchette: un second souffle pour la CAQ?
Escalade au Moyen-Orient: un sous-marin américain coule un navire iranien
Rattrapage
Conflit contre l'Iran
Escalade au Moyen-Orient: un sous-marin américain coule un navire iranien
L’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale
Rattrapage
Pressions inflationnistes
L’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale
La 60e édition des Jeux du Québec se déroule à Blainville
Rattrapage
35 000 spectateurs attendus
La 60e édition des Jeux du Québec se déroule à Blainville
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
Rattrapage
Moment choisi pour l'attaque de l'Iran
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Position canadienne sur l'attaque en Iran
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas
«Le PQ pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement»
Rattrapage
29% des Québecois favorables à la souveraineté
«Le PQ pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement»