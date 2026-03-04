 Aller au contenu
Société
Météo

Un redoux à l'horizon, mais l'hiver n'est pas terminé

par 98.5

0:00
4:13

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 mars 2026 16:17

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Un redoux à l'horizon, mais l'hiver n'est pas terminé
Le parc Lafontaine, une année de redoux. / PC archives/Ryan Remiorz

Les mercures seront à la hausse dans les prochains jours dans la Grande région de Montréal. Fin de l'hiver? Redoux passager?

Écoutez à ce sujet Julien Pellerin, météorologue chez Environnement Canada, au micro de Philippe Cantin.

Julien Pellerin confirme la hausse temporaire des températures à Montréal entre le 9 et le 12 mars, mais il prévoit un retour aux normales saisonnières dès la mi-mars, accompagné de systèmes météorologiques alternant pluie et neige.

Il n’anticipe pas de nouvelles températures supérieures à 10°C avant fin mars ou début avril.

Vous aimerez aussi

On digère avant même de manger: comment améliorer sa santé digestive?
Radio textos
On digère avant même de manger: comment améliorer sa santé digestive?
0:00
15:12
Guerre au Moyen-Orient: un choc brutal pour les agriculteurs québécois
Le Québec maintenant
Guerre au Moyen-Orient: un choc brutal pour les agriculteurs québécois
0:00
8:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Je ne passerai pas sur ce pont avec ma voiture» -Le maire Éric Allard
Rattrapage
Trou majeur sur le pont de la Sauvagine
«Je ne passerai pas sur ce pont avec ma voiture» -Le maire Éric Allard
Course nez à nez entre le PQ et le PLQ
Rattrapage
Sondage Léger
Course nez à nez entre le PQ et le PLQ
«Je ne serais pas surpris que ce soit Xhekaj qui parte» -Martin McGuire
Rattrapage
Si le Canadien peut obtenir un solide défenseur
«Je ne serais pas surpris que ce soit Xhekaj qui parte» -Martin McGuire
Luck Mervil: la Couronne demande 30 mois de prison ferme
Rattrapage
Décision attendue en avril
Luck Mervil: la Couronne demande 30 mois de prison ferme
«Hors réseau»: 10 influenceurs largués dans le bois sans cellulaire
Rattrapage
Télé-réalité
«Hors réseau»: 10 influenceurs largués dans le bois sans cellulaire
Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
Rattrapage
Postes de résidence non comblés
Médecine familiale: une année record de postes vacants au Québec
Guerre au Moyen-Orient: un choc brutal pour les agriculteurs québécois
Rattrapage
Menace de pénurie d’engrais
Guerre au Moyen-Orient: un choc brutal pour les agriculteurs québécois
Verdict 2: l'art de faire revivre les procès qui ont marqués le Québec
Rattrapage
Théatre
Verdict 2: l'art de faire revivre les procès qui ont marqués le Québec
L’effet Christine Fréchette: un second souffle pour la CAQ?
Rattrapage
Année électorale
L’effet Christine Fréchette: un second souffle pour la CAQ?
Escalade au Moyen-Orient: un sous-marin américain coule un navire iranien
Rattrapage
Conflit contre l'Iran
Escalade au Moyen-Orient: un sous-marin américain coule un navire iranien
L’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale
Rattrapage
Pressions inflationnistes
L’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale
La 60e édition des Jeux du Québec se déroule à Blainville
Rattrapage
35 000 spectateurs attendus
La 60e édition des Jeux du Québec se déroule à Blainville
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
Rattrapage
Moment choisi pour l'attaque de l'Iran
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Position canadienne sur l'attaque en Iran
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas