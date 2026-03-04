Les mercures seront à la hausse dans les prochains jours dans la Grande région de Montréal. Fin de l'hiver? Redoux passager?

Écoutez à ce sujet Julien Pellerin, météorologue chez Environnement Canada, au micro de Philippe Cantin.

Julien Pellerin confirme la hausse temporaire des températures à Montréal entre le 9 et le 12 mars, mais il prévoit un retour aux normales saisonnières dès la mi-mars, accompagné de systèmes météorologiques alternant pluie et neige.

Il n’anticipe pas de nouvelles températures supérieures à 10°C avant fin mars ou début avril.