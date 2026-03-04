Si le Canadien peut obtenir un solide défenseur

À environ 48 heures de la date butoir de la limite des écnages dans la Ligue nationale, ça bouge.
Écoutez à ce sujet Meeker Guerrier, Martin McGuire et Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le défenseur Tyler Myers passe des Canucks à Dallas;
- Les Sabres de Buffalo seraient sur le point de mettre la main sur le défenseur des Blues, Colton Parayko;
- Selon Martin McGuire, si le Tricolore peut obtenir un solide défenseur, il ne serait pas étonné que l'organisation échange le défenseur Arber Xhekaj.