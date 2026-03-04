 Aller au contenu
Si le Canadien peut obtenir un solide défenseur

«Je ne serais pas surpris que ce soit Xhekaj qui parte» -Martin McGuire

par 98.5 Sports

0:00
7:37

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 mars 2026 17:05

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

«Je ne serais pas surpris que ce soit Xhekaj qui parte» -Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

À environ 48 heures de la date butoir de la limite des écnages dans la Ligue nationale, ça bouge.

Écoutez à ce sujet Meeker Guerrier, Martin McGuire et Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Le défenseur Tyler Myers passe des Canucks à Dallas;
  • Les Sabres de Buffalo seraient sur le point de mettre la main sur le défenseur des Blues, Colton Parayko;
  • Selon Martin McGuire, si le Tricolore peut obtenir un solide défenseur, il ne serait pas étonné que l'organisation échange le défenseur Arber Xhekaj.

