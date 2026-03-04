Des patientes affectées à vie

Bogdan Doev, un massothérapeute de 57 ans qui travaillait à Brossard, a plaidé coupable pour avoir agressé sexuellement trois de ses patientes en 2021.

La juge devrait entériner le mois prochain la suggestion commune faite par les deux parties, qui proposent qu’il soit condamné à neuf mois de prison.

Malgré ses excuses pendant l’audience, les victimes ont raconté avoir développé un manque de confiance envers elles-mêmes et envers les professionnels de la santé.

Écoutez la chroniqueuse en affaires judiciaires, Bénédicte Lebel, faire le récit des événements, mercredi, au micro de Catherine Brisson.

