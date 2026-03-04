 Aller au contenu
Justice et faits divers
Des patientes affectées à vie

Un massothérapeute risque neuf mois de prison pour des agressions sexuelles

par 98.5

0:00
8:35

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 mars 2026 06:08

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Un massothérapeute risque neuf mois de prison pour des agressions sexuelles
Bogdan Doev, un massothérapeute de 57 ans qui travaillait à Brossard, a plaidé coupable pour avoir agressé sexuellement trois de ses patientes en 2021 / Cogeco Nouvelles

Bogdan Doev, un massothérapeute de 57 ans qui travaillait à Brossard, a plaidé coupable pour avoir agressé sexuellement trois de ses patientes en 2021.

La juge devrait entériner le mois prochain la suggestion commune faite par les deux parties, qui proposent qu’il soit condamné à neuf mois de prison.

Malgré ses excuses pendant l’audience, les victimes ont raconté avoir développé un manque de confiance envers elles-mêmes et envers les professionnels de la santé.

Écoutez la chroniqueuse en affaires judiciaires, Bénédicte Lebel, faire le récit des événements, mercredi, au micro de Catherine Brisson.

Autres sujets abordés

  • Un homme de 24 ans blessé par balle sur le Plateau-Mont-Royal;
  • Septième féminicide présumé de l’année: Patrick Clavel a été accusé du meurtre de Danielle Lassalle à Saint-Jérôme, dans un contexte de violence conjugale.

Vous aimerez aussi

«C'est un acte criminel, une leçon qui coûte cher pour une histoire de chat»
Radio textos
«C'est un acte criminel, une leçon qui coûte cher pour une histoire de chat»
0:00
17:21
Mort suspecte d’un jeune homme de 18 ans au centre-ville de Montréal
Lagacé le matin
Mort suspecte d’un jeune homme de 18 ans au centre-ville de Montréal
0:00
6:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Un million de personnes ont eu des troubles avec l'ARC l'an passé
Rattrapage
Que faire pour éviter les problèmes?
Un million de personnes ont eu des troubles avec l'ARC l'an passé
«Plus ça baisse pour le PQ, plus on s'éloigne d'un gouvernement majoritaire»
Rattrapage
Nouveau sondage Léger
«Plus ça baisse pour le PQ, plus on s'éloigne d'un gouvernement majoritaire»
Le PDG de McDonald's se met les pieds dans le plat dans une vidéo devenue virale
Rattrapage
Controverse entourant le burger Big Arch
Le PDG de McDonald's se met les pieds dans le plat dans une vidéo devenue virale
Spécial «Tour de ville» | L'énigme du mercredi 4 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Tour de ville» | L'énigme du mercredi 4 mars
Les chanteurs Bigflo et Oli bloqués à Dubaï
Rattrapage
Impact du conflit en Iran sur la culture
Les chanteurs Bigflo et Oli bloqués à Dubaï
Bombardements israéliens au Liban: «Personne ne se sent en sécurité»
Rattrapage
Le tiers de la population libanaise doit évacuer
Bombardements israéliens au Liban: «Personne ne se sent en sécurité»
Défaite contre les Sharks: «Un match de fous» -Jean-Michel Bourque
Rattrapage
Une pénalité fatale en fin de rencontre
Défaite contre les Sharks: «Un match de fous» -Jean-Michel Bourque
La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste
Rattrapage
Aimez-vous les petites bestioles?
La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste
L’État devrait-il investir plus dans la culture?
Rattrapage
Au Québec et au Canada
L’État devrait-il investir plus dans la culture?
IA: «L'écart entre la science fiction et la réalité s'amenuise» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Utilisation à des fins dangeureuses
IA: «L'écart entre la science fiction et la réalité s'amenuise» -Luc Ferrandez
Jim Carey et son discours en français aux Césars: «C'est parti en cou***es»
Rattrapage
Les complotistes y voient un sosie
Jim Carey et son discours en français aux Césars: «C'est parti en cou***es»
Un troisième Comedy Club francophone à Montréal
Rattrapage
Ouverture de La Cabine
Un troisième Comedy Club francophone à Montréal
Le fromage cottage en vogue sur Tik Tok
Rattrapage
Une tendance qui ne date pas d'hier
Le fromage cottage en vogue sur Tik Tok
La Colombie-Britannique abandonne le changement d’heure
Rattrapage
Des répercussions sur la santé
La Colombie-Britannique abandonne le changement d’heure