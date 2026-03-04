 Aller au contenu
Politique internationale
Le tiers de la population libanaise doit évacuer

Bombardements israéliens au Liban: «Personne ne se sent en sécurité»

par 98.5

0:00
24:05

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 mars 2026 06:34

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Bombardements israéliens au Liban: «Personne ne se sent en sécurité»
Les bombardements israéliens se poursuivent au Liban / Bilal Hussein / The Associated Press

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi, Catherine Brisson s’entretient avec la journaliste Clotilde Bigot, en direct du Liban.

Sur place, la situation est critique. Israël, qui mène des frappes sur le pays depuis plusieurs jours, a ordonné à toutes les personnes qui vivent au sud du pays d’évacuer.

Cet ordre concerne le tiers de la population libanaise, qui pourrait donc tout perdre. Les Libanais craignent une attaque massive et une tentative de colonisation de la part des Israéliens.

Écoutez Clotilde Bigot, journaliste indépendante à Beyrouth au Liban, faire le point, mercredi, au micro de Catherine Brisson.

Elle mentionne aussi que l’État hébreu ne vise plus uniquement des villes qui sont affiliées au Hezbollah. C’est le cas de la ville de Baalbek, qui a aussi été attaquée.

Autres sujets abordés 

  • Le prix du pétrole bondit à 83,20 $ le baril en raison de l'instabilité dans le détroit d'Ormuz;
  • Un sondage Léger place le Parti libéral de Charles Milliard nez à nez avec le Parti québécois;
  • La Cour suprême tranchera vendredi sur l'accès des demandeurs d'asile aux CPE;
  • 25% des postes de résidents en médecine familiale non comblés au Québec;
  • Une femme de 96 ans gagne sa cause après avoir été expulsée illégalement de sa RPA à Saint-Jean-sur-Richelieu;
  • Une étude démontre que l'intelligence artificielle peut mener à l'épuisement professionnel.

