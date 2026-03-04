Le tiers de la population libanaise doit évacuer

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi, Catherine Brisson s’entretient avec la journaliste Clotilde Bigot, en direct du Liban.

Sur place, la situation est critique. Israël, qui mène des frappes sur le pays depuis plusieurs jours, a ordonné à toutes les personnes qui vivent au sud du pays d’évacuer.

Cet ordre concerne le tiers de la population libanaise, qui pourrait donc tout perdre. Les Libanais craignent une attaque massive et une tentative de colonisation de la part des Israéliens.

Écoutez Clotilde Bigot, journaliste indépendante à Beyrouth au Liban, faire le point, mercredi, au micro de Catherine Brisson.

Elle mentionne aussi que l’État hébreu ne vise plus uniquement des villes qui sont affiliées au Hezbollah. C’est le cas de la ville de Baalbek, qui a aussi été attaquée.

