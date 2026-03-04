Le tiers de la population doit se déplacer

Entre 100 000 et 200 000 Libanais se trouvent dans une situation critique où ils doivent quitter leur logement natal en raison des bombardements d'Israël.

La capitale du Liban, Beyrouth, était relativement calme mercredi, bien que des drones qui font beaucoup de bruit surveillent la ville.

Écoutez Clotilde Bigot, journaliste indépendante au Liban, aborder le sujet, mercredi, au micro de Catherine Brisson.

Elle explique que la population libanaise s'attend à de nouvelles frappes imminentes, sans savoir quand elles auront lieu exactement.