 Aller au contenu
Politique
Nouveau sondage Léger

«Plus ça baisse pour le PQ, plus on s'éloigne d'un gouvernement majoritaire»

par 98.5

0:00
13:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 mars 2026 07:21

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Louis Lacroix
Louis Lacroix
«Plus ça baisse pour le PQ, plus on s'éloigne d'un gouvernement majoritaire»
Le Parti libéral du Québec est désormais au coude-à-coude avec le Parti québécois dans les intentions de vote / Jacques Boissinot / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Le Parti libéral du Québec est désormais au coude-à-coude avec le Parti québécois dans les intentions de vote.

Un nouveau sondage Léger place le parti de Paul St-Pierre Plamondon à 31% des intentions de vote, juste devant la formation de Charles Milliard à 30%.

Les conservateurs arrivent au troisième rang avec 15%, la CAQ à 13% et Québec solidaire termine le classement avec 9% des suffrages si une élection avait lieu aujourd’hui.

Écoutez l’analyse du chroniqueur politique Louis Lacroix, mercredi, à l’émission Lagacé le matin avec Catherine Brisson.

Autres sujets abordés 

  • Charles Milliard appelle les autres partis d’opposition à faire front commun contre le projet de constitution de la CAQ;
  • Mélissa et Jérémie, ce couple en situation d’itinérance et vivant avec une déficience intellectuelle, ont trouvé un logement.

Vous aimerez aussi

Le masculinisme populaire chez les ados québécois: «Ça tient à des préjugés»
Signé Lévesque
Le masculinisme populaire chez les ados québécois: «Ça tient à des préjugés»
0:00
9:04
Mort de l’ayatollah: la crainte des représailles pour les pays voisins
Signé Lévesque
Mort de l’ayatollah: la crainte des représailles pour les pays voisins
0:00
7:15

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Un million de personnes ont eu des troubles avec l'ARC l'an passé
Rattrapage
Que faire pour éviter les problèmes?
Un million de personnes ont eu des troubles avec l'ARC l'an passé
Le PDG de McDonald's se met les pieds dans le plat dans une vidéo devenue virale
Rattrapage
Controverse entourant le burger Big Arch
Le PDG de McDonald's se met les pieds dans le plat dans une vidéo devenue virale
Spécial «Tour de ville» | L'énigme du mercredi 4 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Tour de ville» | L'énigme du mercredi 4 mars
Les chanteurs Bigflo et Oli bloqués à Dubaï
Rattrapage
Impact du conflit en Iran sur la culture
Les chanteurs Bigflo et Oli bloqués à Dubaï
Bombardements israéliens au Liban: «Personne ne se sent en sécurité»
Rattrapage
Le tiers de la population libanaise doit évacuer
Bombardements israéliens au Liban: «Personne ne se sent en sécurité»
Un massothérapeute risque neuf mois de prison pour des agressions sexuelles
Rattrapage
Des patientes affectées à vie
Un massothérapeute risque neuf mois de prison pour des agressions sexuelles
Défaite contre les Sharks: «Un match de fous» -Jean-Michel Bourque
Rattrapage
Une pénalité fatale en fin de rencontre
Défaite contre les Sharks: «Un match de fous» -Jean-Michel Bourque
La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste
Rattrapage
Aimez-vous les petites bestioles?
La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste
L’État devrait-il investir plus dans la culture?
Rattrapage
Au Québec et au Canada
L’État devrait-il investir plus dans la culture?
IA: «L'écart entre la science fiction et la réalité s'amenuise» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Utilisation à des fins dangeureuses
IA: «L'écart entre la science fiction et la réalité s'amenuise» -Luc Ferrandez
Jim Carey et son discours en français aux Césars: «C'est parti en cou***es»
Rattrapage
Les complotistes y voient un sosie
Jim Carey et son discours en français aux Césars: «C'est parti en cou***es»
Un troisième Comedy Club francophone à Montréal
Rattrapage
Ouverture de La Cabine
Un troisième Comedy Club francophone à Montréal
Le fromage cottage en vogue sur Tik Tok
Rattrapage
Une tendance qui ne date pas d'hier
Le fromage cottage en vogue sur Tik Tok
La Colombie-Britannique abandonne le changement d’heure
Rattrapage
Des répercussions sur la santé
La Colombie-Britannique abandonne le changement d’heure