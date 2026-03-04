Le Parti libéral du Québec est désormais au coude-à-coude avec le Parti québécois dans les intentions de vote.
Un nouveau sondage Léger place le parti de Paul St-Pierre Plamondon à 31% des intentions de vote, juste devant la formation de Charles Milliard à 30%.
Les conservateurs arrivent au troisième rang avec 15%, la CAQ à 13% et Québec solidaire termine le classement avec 9% des suffrages si une élection avait lieu aujourd’hui.
