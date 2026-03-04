Le Canada répond peu aux ressortissants bloqués

Les Canadiens coincés au Moyen-Orient obtiennent peu de réponses du gouvernement canadien.

Le chroniqueur Dimitri Soudas pense que l'administration Carney doit éviter que les gens qui appellent à l'ambassade «écoutent de la musique classique», en référence aux chansons que l'on entend lorsqu'on est mis en attente au téléphone.

Il pose toutefois la question à savoir si toute la population canadienne devrait payer pour ramener les Canadiens qui ont fait le choix de voyager dans une zone instable politiquement.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas, aborder la faible proactivité du gouvernement canadien avec ses ressortissants du Moyen-Orient dans Lagacé le matin.