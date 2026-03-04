 Aller au contenu
Politique provinciale
Le PLQ veut l’abandon de la constitution de la CAQ

«On ne règle pas ça sur le coin de la table avant les élections»

par 98.5

0:00
10:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 mars 2026 07:53

Avec

Catherine Brisson
Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard. / Joel Ryan / La Presse Canadienne

Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, demande aux autres partis de l’opposition de faire front commun pour pousser la CAQ à abandonner son projet de constitution.

Il pointe du doigt le manque de consultation auprès de la population avant la rédaction de ce texte de loi, mais aussi le moment qu’il estime mal choisi, à quelques mois des prochaines élections.

Dans une lettre envoyée à tous ses homologues à la tête des autres partis présents à l’Assemblée nationale, il propose plutôt de lancer à l’automne un processus consultatif pour rédiger une constitution commune.

Écoutez le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, expliquer sa démarche, mercredi, à l’émission de Catherine Brisson.

«Au Parti libéral du Québec, on est en faveur d'une constitution. De toute évidence, l'objectif est bon, mais le processus ne fonctionne pas et le moment non plus. Il y a eu plus de 300 mémoires qui ont été déposés. La très grande majorité sont négatifs par rapport à ça. Il y a des groupes fondamentaux au Québec qui n'ont pas été consultés.»

Charles Milliard

Autre sujet abordé 

  • Le Parti libéral se rapproche du Parti québécois dans les intentions de vote.

