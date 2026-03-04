Le PLQ veut l’abandon de la constitution de la CAQ

Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, demande aux autres partis de l’opposition de faire front commun pour pousser la CAQ à abandonner son projet de constitution.

Il pointe du doigt le manque de consultation auprès de la population avant la rédaction de ce texte de loi, mais aussi le moment qu’il estime mal choisi, à quelques mois des prochaines élections.

Dans une lettre envoyée à tous ses homologues à la tête des autres partis présents à l’Assemblée nationale, il propose plutôt de lancer à l’automne un processus consultatif pour rédiger une constitution commune.

Écoutez le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, expliquer sa démarche, mercredi, à l’émission de Catherine Brisson.