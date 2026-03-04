 Aller au contenu
Politique internationale
Le tiers de la population appelée à fuir

«Israël veut régler le problème du Hezbollah au Sud-Liban»

le 4 mars 2026 08:16

Catherine Brisson
En plus des frappes sur l’Iran, Israël attaque maintenant le Liban / Hussein Malla / The Associated Press

En plus des frappes sur l’Iran, Israël attaque maintenant le Liban.

L'État hébreu a ordonné l’évacuation de tout le sud du pays, un avis qui touche le tiers de la population libanaise.

Si les endroits aux mains du Hezbollah étaient auparavant les seuls visés, les bombardements ont lieu maintenant à d’autres endroits.

Écoutez le général Dominique Trinquand, expert reconnu en relations internationales, chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York, mercredi, avec Catherine Brisson.

Il estime que le conflit va encore gagner en intensité dans les prochains jours, notamment du côté iranien.

«Les Iraniens sont dans une attitude complètement suicidaire. Ils ont frappé toutes les monarchies du Golfe, qui pourtant avaient essayé de retenir la main des Israéliens et des Américains. Il y a un effet boomerang maintenant.»

Dominique Trinquand

