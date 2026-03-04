Le tiers de la population appelée à fuir

En plus des frappes sur l’Iran, Israël attaque maintenant le Liban.

L'État hébreu a ordonné l’évacuation de tout le sud du pays, un avis qui touche le tiers de la population libanaise.

Si les endroits aux mains du Hezbollah étaient auparavant les seuls visés, les bombardements ont lieu maintenant à d’autres endroits.

Écoutez le général Dominique Trinquand, expert reconnu en relations internationales, chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York, mercredi, avec Catherine Brisson.

Il estime que le conflit va encore gagner en intensité dans les prochains jours, notamment du côté iranien.