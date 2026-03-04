Impact du conflit en Iran sur la culture

À moins de deux semaines de la sortie de leur nouvel album Karma, le duo français Bigflo et Oli se retrouve coincé à Dubaï en raison du conflit qui fait rage au Moyen-Orient.

Les deux frères étaient partis tourner leur prochain vidéoclip au Népal, mais leur escale pour revenir en France a été annulée. Ils sont maintenant bloqués aux Émirats arabes unis depuis cinq jours.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair aborder le tout, mercredi, dans l’émission de Catherine Brisson.

