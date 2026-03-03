Le Tricolore dans l'Ouest

 Aller au contenu
Hockey
Date limite des échanges: un défenseur droitier dans la mire du CH?

La commission

le 3 mars 2026 12:58

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

Martin McGuire / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent avec Martin McGuire de places en série, des différences de philosophies entre les Sharks les Canadiens, ainsi que de la date limite des transactions dans la LNH.

Le descripteur des matchs du CH à Cogeco Média analyse la surprenante ascension du club de San José qui lutte activement pour une place en séries dans la division Pacifique. 

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens, en discussion avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi à La commission. 

«Je ne vois pas le Canadien faire un gros splash vendredi [...] il n'est pas encore arrivé à bon port avec un prétendant pour la Coupe.» 

Martin McGuire - descripteur des matchs du Canadien

Autres sujets abordés :

  • Martin St-Louis annoncera l'identité du gardien partant avant le duel de mardi 21h30 en Californie.
  • Analyse des performances des joueurs Macklin Celebrini, Michael Misa et Will Smith au sein de l'alignement des Sharks.

