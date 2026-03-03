Le Tricolore dans l'Ouest

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent avec Martin McGuire de places en série, des différences de philosophies entre les Sharks les Canadiens, ainsi que de la date limite des transactions dans la LNH.

Le descripteur des matchs du CH à Cogeco Média analyse la surprenante ascension du club de San José qui lutte activement pour une place en séries dans la division Pacifique.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens, en discussion avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi à La commission.