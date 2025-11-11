 Aller au contenu
Baseball
Scandale de paris au baseball

Deux lanceurs risquent 60 ans de prison

par 98.5 Sports

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 novembre 2025 16:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Le Baseball majeur est aux prises avec un scandale de taille lié aux paris sportifs.

Écoutez Jeremy Filosa parler de cette affaire au micro de Philippe Cantin.

Le scandale implique deux lanceurs des Guardians de Cleveland, un partant, Luis L. Ortiz, et un releveur, Emmanuel Clase, accusés de fraude, conspiration et blanchiment d'argent. Ils risquent 60 ans de prison.

Les joueurs auraient truqué des lancers lors de matchs du Baseball majeur, générant 450 000 $ en recettes de paris.

Des textos de Clase, envoyés pendant les matchs, confirment l'implication, mettant en cause l'intégrité du sport professionnel.

