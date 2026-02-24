 Aller au contenu
Société
Santé mentale

Choc post-traumatique: témoignage bouleversant d’un ex-paramédic

par 98.5

0:00
11:35

Entendu dans

Radio textos

le 24 février 2026 11:00

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Choc post-traumatique: témoignage bouleversant d’un ex-paramédic
Les paramédics sont deux fois plus à risque de suicide que la moyenne de la population, selon des études. / Ryan Remiorz/ La Presse Canadienne

Dans le contexte de la sortie de la série Entre les lignes, dont un épisode explore la réalité du quotidien des paramédics québécois, Marie-Eve Tremblay reçoit Olivier Mireault, un ex-paramédic de 44 ans ayant pris une retraite préventive après 23 ans de service. 

Son témoignage bouleversant met en lumière la détresse psychologique extrême liée au métier.

Marquée par des interventions traumatisantes impliquant ses propres parents, sa carrière l’a mené au bord du gouffre.

Entre honte, isolement et automédication, il raconte son passage par la maison La Vigile pour réapprendre à vivre. 

Écoutez Olivier Mireault, 44 ans, ex-paramédic, parler de son vécu au micro de Marie-Eve Tremblay, mardi matin.

«À un moment donné, quand on n'est plus capable de sauver les autres, il faut se sauver soi même. C'est honteux. On vit dans la honte, on vit dans l'isolement, puis dans dans la cachette.»

Olivier Mireault
Cogeco Média

Source: Cogeco Média

