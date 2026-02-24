Santé mentale

Dans le contexte de la sortie de la série Entre les lignes, dont un épisode explore la réalité du quotidien des paramédics québécois, Marie-Eve Tremblay reçoit Olivier Mireault, un ex-paramédic de 44 ans ayant pris une retraite préventive après 23 ans de service.

Son témoignage bouleversant met en lumière la détresse psychologique extrême liée au métier.

Marquée par des interventions traumatisantes impliquant ses propres parents, sa carrière l’a mené au bord du gouffre.

Entre honte, isolement et automédication, il raconte son passage par la maison La Vigile pour réapprendre à vivre.

Écoutez Olivier Mireault, 44 ans, ex-paramédic, parler de son vécu au micro de Marie-Eve Tremblay, mardi matin.