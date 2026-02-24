Baisse des performances canadiennes

Force est de constater que le manque de financement chez les athlètes de haut niveau canadiens impacte à la baisse le nombre de médailles remportées aux plus récents Jeux d'hiver à Milan-Cortina.

En 2010, à Vancouver, le Canada a remporté 14 médailles d’or aux Jeux, contre seulement cinq cette année, en Italie.

Écoutez, en ce sens, l'analyse du chroniqueur sportif et ancien médaillé olympique, Jean-Luc Brassard, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.