Baisse des performances canadiennes

Jeux de Milan
Jeux de Milan: «Le sport, ça devient tellement dispendieux!» -Jean-Luc Brassard

le 24 février 2026 11:53

Marie-Eve Tremblay
Jean-Luc Brassard
Jeux de Milan: «Le sport, ça devient tellement dispendieux!» -Jean-Luc Brassard

Force est de constater que le manque de financement chez les athlètes de haut niveau canadiens impacte à la baisse le nombre de médailles remportées aux plus récents Jeux d'hiver à Milan-Cortina.

En 2010, à Vancouver, le Canada a remporté 14 médailles d’or aux Jeux, contre seulement cinq cette année, en Italie.

Écoutez, en ce sens, l'analyse du chroniqueur sportif et ancien médaillé olympique, Jean-Luc Brassard, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

«Il y a d'excellents athlètes de plus jeune niveau qui n'ont aucune chance d'aller plus loin parce que les coûts sont tout simplement stratosphériques.»

Jean-Luc Brassard

Performances aux Jeux de Milan: «C'est un six sur dix pour le Canada»
Performances aux Jeux de Milan: «C'est un six sur dix pour le Canada»
«Cooper est tombé dans le panneau de chaque entraîneur à Edmonton» -Roussel
«Cooper est tombé dans le panneau de chaque entraîneur à Edmonton» -Roussel
