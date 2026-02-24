Boycottage américain

Maintenant que Cuba et le Mexique se situent sur la liste canadienne des pays à éviter, la recherche de destination soleil se complique pour les Québécois, poussant certains à alléger leur boycottage envers les États-Unis.

Dans ce contexte, est-ce que s'empêcher de voyager en terre états-unienne est une stratégie efficace?

Écoutez l'animateur Jérôme Landry discuter de la pertinence d'un boycottage envers les États-Unis, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il maintient que de s'empêcher de visiter nos voisins du Sud ne pèse que très peu dans les relations canado-américaines, comparativement à l'utilisation massive des plateformes numériques américaines, tels qu'Amazon et META, par les Canadiens.

Notez qu'en ouverture d'émission, Marie-Eve Tremblay revient également sur la qualité des performances livrées par les athlètes canadiens aux derniers Jeux olympiques d'hiver.