Art de vivre
Boycottage américain

Destinations soleil limitées: faut-il s'abstenir de voyager aux États-Unis?

par 98.5

0:00
25:40

Entendu dans

Radio textos

le 24 février 2026 10:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
Jérôme Landry / Cogeco Média

Maintenant que Cuba et le Mexique se situent sur la liste canadienne des pays à éviter, la recherche de destination soleil se complique pour les Québécois, poussant certains à alléger leur boycottage envers les États-Unis.

Dans ce contexte, est-ce que s'empêcher de voyager en terre états-unienne est une stratégie efficace? 

Écoutez l'animateur Jérôme Landry discuter de la pertinence d'un boycottage envers les États-Unis, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il maintient que de s'empêcher de visiter nos voisins du Sud ne pèse que très peu dans les relations canado-américaines, comparativement à l'utilisation massive des plateformes numériques américaines, tels qu'Amazon et META, par les Canadiens.

Notez qu'en ouverture d'émission, Marie-Eve Tremblay revient également sur la qualité des performances livrées par les athlètes canadiens aux derniers Jeux olympiques d'hiver. 

