 Aller au contenu
Société
Ciblée pour ses réseaux sociaux

OQLF: une seule plainte bouscule 45 ans d'histoire à une boulangerie

par 98.5

0:00
6:59

Entendu dans

La commission

le 27 février 2026 12:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
OQLF: une seule plainte bouscule 45 ans d'histoire à une boulangerie
L’affaire de la boulangerie Lahmajoune contre l'OQLF, relayée sur les réseaux sociaux, a généré plus d’un million de vues et un large soutien populaire. / JenkoAtaman/ Adobe Stock

La boulangerie Lahmajoune, institution du quartier Villeray à Montréal depuis 45 ans, est visée par une mise en demeure de l'Office québécois de la langue française (OQLF).

Le fils du propriétaire explique que l'organisme leur reproche l'utilisation de l'anglais dans leurs contenus TikTok.

Bien que le service en boutique se fasse exclusivement en français, l'OQLF exige que les publications commerciales soient rédigées en français ou accompagnées d'une version française équivalente.

Choquée par cette plainte unique, la famille a reçu un immense soutien populaire sur le web.

Écoutez le témoignage de Charbel Hannan, fils du propriétaire de la boulangerie Lahmajoune, à Villeray, vendredi. 

Vous aimerez aussi

Nostalgie à la mode: Pokémon célèbre ses 30 ans d'existence!
La commission
Nostalgie à la mode: Pokémon célèbre ses 30 ans d'existence!
0:00
2:54
Selon une nouvelle étude: le jeûne intermittent, moins efficace qu'on le croit?
La commission
Selon une nouvelle étude: le jeûne intermittent, moins efficace qu'on le croit?
0:00
16:45

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Nostalgie à la mode: Pokémon célèbre ses 30 ans d'existence!
Rattrapage
Bonne nouvelle de la journée
Nostalgie à la mode: Pokémon célèbre ses 30 ans d'existence!
La nostalgie des milléniaux: un réconfort face à la modernité
Rattrapage
Quand les objets du passé séduisent à nouveau
La nostalgie des milléniaux: un réconfort face à la modernité
Tensions en Iran: Washington recommande à son personnel de quitter Israël
Rattrapage
Attaque imminente contre l'Iran?
Tensions en Iran: Washington recommande à son personnel de quitter Israël
Selon une nouvelle étude: le jeûne intermittent, moins efficace qu'on le croit?
Rattrapage
Perte de poids
Selon une nouvelle étude: le jeûne intermittent, moins efficace qu'on le croit?
Pourquoi le Canada est-il le champion du G7 en l'inflation alimentaire?
Rattrapage
Coût du panier d'épicerie en hausse
Pourquoi le Canada est-il le champion du G7 en l'inflation alimentaire?
Armes à feu: Martin Bourget dénonce une loi qui «cible le mauvais 1%»
Rattrapage
Le marché noir des armes en pleine explosion
Armes à feu: Martin Bourget dénonce une loi qui «cible le mauvais 1%»
Charles Milliard: le nouveau visage du PLQ veut séduire au-delà de Montréal
Rattrapage
«Nationalisme économique axé sur les PME»
Charles Milliard: le nouveau visage du PLQ veut séduire au-delà de Montréal
«L'immigration n'est pas la réponse au vieillissement» -Alex Boissonneault
Rattrapage
La capacité d'accueil du Québec dépassée?
«L'immigration n'est pas la réponse au vieillissement» -Alex Boissonneault
Cols bleus à Châteauguay: chèque en blanc ou gestion impossible?
Rattrapage
Le bras de fer s'intensifie
Cols bleus à Châteauguay: chèque en blanc ou gestion impossible?
Sécurité sur l'autoroute 50: des murets de béton toujours attendus
Rattrapage
Des mesures urgentes réclamées
Sécurité sur l'autoroute 50: des murets de béton toujours attendus
Un tiers des enfants québécois souffrent d’un trouble chronique
Rattrapage
Santé
Un tiers des enfants québécois souffrent d’un trouble chronique
Pourquoi ça coûte si cher les camps de jour?
Rattrapage
Les frais décomposés
Pourquoi ça coûte si cher les camps de jour?
Hillary Clinton contre-attaque et réclame le témoignage de Donald Trump
Rattrapage
Les nouvelles en rafale
Hillary Clinton contre-attaque et réclame le témoignage de Donald Trump
Instagram et prévention du suicide: une avancée majeure pour les jeunes
Rattrapage
Les nouvelles de la journées
Instagram et prévention du suicide: une avancée majeure pour les jeunes