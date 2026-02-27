Ciblée pour ses réseaux sociaux

La boulangerie Lahmajoune, institution du quartier Villeray à Montréal depuis 45 ans, est visée par une mise en demeure de l'Office québécois de la langue française (OQLF).

Le fils du propriétaire explique que l'organisme leur reproche l'utilisation de l'anglais dans leurs contenus TikTok.

Bien que le service en boutique se fasse exclusivement en français, l'OQLF exige que les publications commerciales soient rédigées en français ou accompagnées d'une version française équivalente.

Choquée par cette plainte unique, la famille a reçu un immense soutien populaire sur le web.

Écoutez le témoignage de Charbel Hannan, fils du propriétaire de la boulangerie Lahmajoune, à Villeray, vendredi.