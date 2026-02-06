Que faire avec les joueurs du CH pendant la pause?

Les Canadiens sont en pause olympique depuis deux jours, mais déjà, Étienne Marcoux s’ennuie de son équipe favorite.
Au point où le chroniqueur et humoriste s’est amusé à imaginer les joueurs et les dirigeants du Tricolore occuper différents corps de métier pendant cette pause olympique.
Écoutez le Bac à nouvelles d’Étienne Marcoux, vendredi, à l'émission Lagacé le matin.
«Arber Xhekaj, je l'enverrais passer du temps au Parti libéral. On dirait que ça serait pratique, une police là-bas, semble-t-il. Merci encore une fois à l'équipe légale de chez Cogeco qui m'a donné ce fameux conseil : je peux dire ce que je veux, suivi d'un "semble-t-il". Sinon, j'enverrais Joe Veleno s'occuper des nids-de-poule. Il est habitué de boucher des trous sur le alignement...»