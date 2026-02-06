Que faire avec les joueurs du CH pendant la pause?

Les Canadiens sont en pause olympique depuis deux jours, mais déjà, Étienne Marcoux s’ennuie de son équipe favorite.

Au point où le chroniqueur et humoriste s’est amusé à imaginer les joueurs et les dirigeants du Tricolore occuper différents corps de métier pendant cette pause olympique.

