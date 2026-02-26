Réaction de la FMSQ

Le Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, se dit offusqué par les propos du premier ministre François Legault, qui a lancé un «ça suffit» alors qu'il était questionné, jeudi matin, à l'Assemblée nationale, sur les négociations en cours entre les deux camps.

Il soutient que l'offre gouvernementale de 11 % est insuffisante, car elle ne tient pas compte des frais d'exploitation des cliniques hors hôpital.

Écoutez-le réagir mercredi midi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, à La commission.