Politique provinciale
Énergie

Des bénéfices de trois milliards pour Hydro-Québec en 2025

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 février 2026 15:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Carl Marchand
Carl Marchand
Des bénéfices de trois milliards pour Hydro-Québec en 2025
La présidente de la société d’État, Claudine Bouchard, a parlé d’investissements majeurs et de diversification des sources d’électricité, notamment l’énergie éolienne et solaire. / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Hydro-Québec enregistre une hausse de 9% de ses bénéfices par rapport à 2024, totalisant 2,9 milliards de dollars.

La présidente de la société d’État, Claudine Bouchard, a parlé d’investissements majeurs et de diversification des sources d’électricité, notamment l’énergie éolienne et solaire.

Si les exportations vont bon train, on observe une baisse des volumes des réservoirs hydrauliques.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Carl Marchand, faire le point sur cette annonce, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

