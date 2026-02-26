Hydro-Québec enregistre une hausse de 9% de ses bénéfices par rapport à 2024, totalisant 2,9 milliards de dollars.

La présidente de la société d’État, Claudine Bouchard, a parlé d’investissements majeurs et de diversification des sources d’électricité, notamment l’énergie éolienne et solaire.

Si les exportations vont bon train, on observe une baisse des volumes des réservoirs hydrauliques.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Carl Marchand, faire le point sur cette annonce, jeudi, au micro de Philippe Cantin.