La fin de la sécurité d'emploi garantie?

Les Commissaires débattent de la proposition de Bernard Drainville de mettre fin à la sécurité d'emploi des fonctionnaires québécois.

Leur invité, Christian Daigle, président du SFPQ, s'y oppose fermement, arguant que cette permanence garantit la neutralité de l'État face aux pressions politiques.

Alors que Luc Ferrandez dénonce l'impact démotivant des «mauvais éléments» sur les équipes, Nathalie Normandeau défend la mesure comme un outil de recrutement essentiel.

Pendant ce temps, un sondage maison révèle que 76% des auditeurs appuient l'abolition de ce privilège...

De quel côté penchez-vous dans ce débat?

Écoutez Christian Daigle, président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, mardi à La commission.