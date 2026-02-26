Signes religieux interdits

Une vague de démissions frappe les écoles du Québec à cause des nouvelles règles sur la laïcité.

Plusieurs femmes ont choisi de quitter leur emploi plutôt que de devoir retirer leur voile, comme cela est imposé par la nouvelle loi sur la laïcité.

Au Centre de services scolaire des Mille-Îles seulement, 12 femmes ont quitté leur poste pour cette raison.

Écoutez Dominique Robert, PDG de la Fédération des centres de services scolaires du Québec, revenir sur les conséquences de cette loi, jeudi, à La Commission.