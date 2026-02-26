Après 22 jours de congé

Après 22 jours sans match, les Canadiens de Montréal fouleront finalement la glace du Centre Bell jeudi soir face aux Islanders de New York.
Avant la pause, le Tricolore a signé quatre victoires en cinq parties… Sera-t-il capable de poursuivre sur cette lancée?
Le match de jeudi marquera d’ailleurs le retour au jeu d’Alex Newhook.
Écoutez Jean-Michel Bourque mettre la table pour ce match disputé au Centre Bell au micro de Patrick Lagacé, jeudi
Autres sujets abordés
- Retour au jeu de la Victoire de Montréal;
- Reprise des activités dans la Ligue nationale de hockey;
- Match houleux avec les arbitres pour le Rocket de Laval.