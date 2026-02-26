 Aller au contenu
Société
Renforcement de la loi sur la Laïcité

Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 février 2026 08:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles
Renforcement de la loi sur la Laïcité: le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) a procédé au congédiement de 12 employées du secteur du soutien scolaire. / Seventyfour / Adobe Stock

Le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) a procédé au congédiement de 12 employées du secteur du soutien scolaire à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi visant à renforcer la laïcité de l'État.

Selon Annie Charland, présidente du syndicat du secteur soutien scolaire de la FEESP-CSN, ces travailleuses ont perdu leur emploi après avoir refusé de retirer leur signe religieux, principalement le voile.

Bien que certaines aient tenté de s'adapter en portant des couvre-chefs plus discrets, comme des casquettes ou des foulards, elles ont finalement été contraintes de choisir entre leurs convictions et leur gagne-pain.

Écoutez Annie Charland faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On demande à des gens de choisir entre un signe religieux ou gagner sa vie. [...] Pour moi, gagner ma vie est quand même une priorité, alors quand on enlève un droit comme ça, je trouve que c'est la dignité des gens que l'on joue.» 

Annie Charland

La loi prévoit une clause grand-père pour les personnes qui étaient en poste avant le 19 mars 2025.

