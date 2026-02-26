Renforcement de la loi sur la Laïcité

Le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) a procédé au congédiement de 12 employées du secteur du soutien scolaire à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi visant à renforcer la laïcité de l'État.

Selon Annie Charland, présidente du syndicat du secteur soutien scolaire de la FEESP-CSN, ces travailleuses ont perdu leur emploi après avoir refusé de retirer leur signe religieux, principalement le voile.

Bien que certaines aient tenté de s'adapter en portant des couvre-chefs plus discrets, comme des casquettes ou des foulards, elles ont finalement été contraintes de choisir entre leurs convictions et leur gagne-pain.

Écoutez Annie Charland faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.