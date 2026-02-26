Culte de la beauté

Connaissez-vous le «looksmaxxing»? Il s’agit d’une tendance qui gagne en popularité sur les réseaux sociaux et qui désigne le processus de maximisation de son apparence physique.

Des personnes, principalement des hommes, sont prêts à prendre des actions parfois extrêmes pour modifier leur image.

Quel effet cela peut avoir sur les jeunes hommes?

Écoutez Frédéric Labelle parler de ce phénomène qui fait réagir au micro de Patrick Lagacé, jeudi.