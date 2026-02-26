Améliorer son image de chef de l’opposition

Le chef du Parti conservateur du Canada continue de rêver au poste de premier ministre, mais, en attendant, il doit s’assurer de redorer son image comme chef de l’opposition.

Pierre Poilievre doit d’abord prononcer un discours jeudi devant l’Economic Club à Toronto. Il va notamment présenter sa stratégie sur l’énergie et les minéraux critiques et proposer un pacte automobile avec les États-Unis sans tarifs.

Il entamera ensuite un voyage à l’international lors duquel il se prononcera à la conférence Margaret Thatcher le 3 mars prochain à Londres.

Quels sont les principaux défis de Pierre Poilievre?

Écoutez Dimitri Soudas, chroniqueur politique, parler du chef conservateur avec Patrick Lagacé, jeudi.

Autre sujet abordé