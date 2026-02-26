 Aller au contenu
Le ministre Girard ajoute son grain de sel

Le débat sur l’indépendance prend toute la place à l’Assemblée nationale

Lagacé le matin

le 26 février 2026 07:20

Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Le débat sur l’indépendance prend toute la place à l’Assemblée nationale
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

La question du référendum prend toute la place à l’Assemblée nationale. Mercredi, le ministre des Finances, Eric Girard, a décidé d’ajouter son grain de sel. 

Il a souligné mercredi que la souveraineté viendrait augmenter le coût d’emprunt des Québécois.

Selon le ministre, l’indépendance a de nombreux désavantages économiques et le Québec en subit déjà les conséquences, à la hauteur de 20 millions de dollars par année. 

Qui aurait cru que le sujet du référendum allait faire encore jaser en 2026, plus de 30 ans après le dernier référendum?

Écoutez Jonathan Trudeau, chroniqueur politique, parler des dernières réactions à ce sujet à Québec au micro de Patrick Lagacé, jeudi. 

«Je suis très surpris de voir à quel point ça occupe beaucoup de place ces jours-ci.»

Jonathan Trudeau

Autre sujet abordé

  • Est-ce que le gouvernement du Québec devra choisir entre Québec et Montréal pour prioriser ses projets de transport en commun?

