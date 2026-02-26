Le ministre Girard ajoute son grain de sel

La question du référendum prend toute la place à l’Assemblée nationale. Mercredi, le ministre des Finances, Eric Girard, a décidé d’ajouter son grain de sel.

Il a souligné mercredi que la souveraineté viendrait augmenter le coût d’emprunt des Québécois.

Selon le ministre, l’indépendance a de nombreux désavantages économiques et le Québec en subit déjà les conséquences, à la hauteur de 20 millions de dollars par année.

Qui aurait cru que le sujet du référendum allait faire encore jaser en 2026, plus de 30 ans après le dernier référendum?

