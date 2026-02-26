Place au vote

 Aller au contenu
Musique
Iron Maiden en nomination pour la troisième fois au Rock'n'Roll Hall of Fame

Lagacé le matin

le 26 février 2026 09:04

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Les nominations pour le Rock'n'roll Hall of Fame ont été annoncés mercredi, et, pour la troisième fois, Iron Maiden se retrouve en lice. Le band de métal fera-t-il finalement son entrée au mythique musée de musique cette année?

En compétition à leur côté, on retrouve entre autres Oasis, Mariah Carey, New Order et Billy Idol.

Les critères d’éligibilité incluent 25 ans de carrière, l'influence, l'innovation, l'impact culturel et la longévité.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson survoler les artistes en lice, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

