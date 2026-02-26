 Aller au contenu
Société
Reportage de l’émission Enquête

Ancien zoo de St-Édouard: des animaux en pleine santé abattus pour être vendus

par 98.5

0:00
9:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 février 2026 08:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Ancien zoo de St-Édouard: des animaux en pleine santé abattus pour être vendus
Des tigres ont notamment été abattus par le propriétaire d'un zoo / Adobe Stock

L’émission Enquête de Radio-Canada diffusera un reportage choc jeudi soir concernant l’ancien zoo de St-Édouard en Mauricie.

Le propriétaire de l’époque, Normand Trahan, a notamment avoué à des collaborateurs de l’émission, qui s'étaient présentés sous le couvert de l’anonymat en prétextant vouloir acheter le zoo, avoir tué des animaux en pleine santé pour pouvoir les vendre.

Il prétendait que les bêtes, comme des lions et des tigres, étaient mortes de façon naturelle. Ces animaux ont ensuite été vendus à haut prix pour être empaillés.

Écoutez Marie-Pier Bouchard, journaliste à l’émission Enquête, discuter de ce reportage choc sur des animaux maltraités, jeudi, à Lagacé le matin

Vous aimerez aussi

Apparence des hommes: qu’est-ce que le «looksmaxxing»?
Lagacé le matin
Apparence des hommes: qu’est-ce que le «looksmaxxing»?
0:00
4:04
Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles
Lagacé le matin
Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles
0:00
5:15

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Apparence des hommes: qu’est-ce que le «looksmaxxing»?
Rattrapage
Culte de la beauté
Apparence des hommes: qu’est-ce que le «looksmaxxing»?
«Les régimes de pension sont en excellente santé financière» -Charles Émond
Rattrapage
La Caisse satisfait de son rendement en 2025
«Les régimes de pension sont en excellente santé financière» -Charles Émond
Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles
Rattrapage
Renforcement de la loi sur la Laïcité
Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
Rattrapage
Améliorer son image de chef de l’opposition
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique
Rattrapage
Recentrer la mission de la SAAQ
PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique
Primes aux médecins en GMF pour des patients qu'ils ne voient pas
Rattrapage
Aucun problème pour la ministre Sonia Bélanger
Primes aux médecins en GMF pour des patients qu'ils ne voient pas
La médaille d’or lui échappe: «Ça m’a mis le couteau entre les dents»
Rattrapage
Il revient sur son expérience aux Jeux de Milan
La médaille d’or lui échappe: «Ça m’a mis le couteau entre les dents»
La Caisse rate encore sa cible: «Ça commence à devenir une mauvaise habitude»
Rattrapage
Troisième année de suite
La Caisse rate encore sa cible: «Ça commence à devenir une mauvaise habitude»
Le débat sur l’indépendance prend toute la place à l’Assemblée nationale
Rattrapage
Le ministre Girard ajoute son grain de sel
Le débat sur l’indépendance prend toute la place à l’Assemblée nationale
Le Parc naturel régional de Portneuf victime de son propre succès
Rattrapage
Effet des réseaux sociaux
Le Parc naturel régional de Portneuf victime de son propre succès
Alex Newhook réintègre la formation: surplus d’attaquants pour le CH
Rattrapage
L'action reprend jeudi soir
Alex Newhook réintègre la formation: surplus d’attaquants pour le CH
Spécial «Militaire» | L'énigme du jeudi 26 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Militaire» | L'énigme du jeudi 26 février
John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette: «C’est une série à l’eau de rose»
Rattrapage
Mini-série disponible sur Disney+
John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette: «C’est une série à l’eau de rose»
Problème du système de santé: «Mangez vos brocolis et allumez un lampion»
Rattrapage
Les témoignages se multiplient
Problème du système de santé: «Mangez vos brocolis et allumez un lampion»