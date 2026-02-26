Reportage de l’émission Enquête

L’émission Enquête de Radio-Canada diffusera un reportage choc jeudi soir concernant l’ancien zoo de St-Édouard en Mauricie.

Le propriétaire de l’époque, Normand Trahan, a notamment avoué à des collaborateurs de l’émission, qui s'étaient présentés sous le couvert de l’anonymat en prétextant vouloir acheter le zoo, avoir tué des animaux en pleine santé pour pouvoir les vendre.

Il prétendait que les bêtes, comme des lions et des tigres, étaient mortes de façon naturelle. Ces animaux ont ensuite été vendus à haut prix pour être empaillés.

Écoutez Marie-Pier Bouchard, journaliste à l’émission Enquête, discuter de ce reportage choc sur des animaux maltraités, jeudi, à Lagacé le matin.